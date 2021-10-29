Водночас двома дозами вакциновано понад 417 тисяч працівників шкіл, а це майже 65%.

До теми Нові області в червоній зоні: як там працюватимуть школи та садочки

Де вакцинували найбільше вчителів

Найбільшу кількість вакцинованих освітян хоча б однією дозою демонструють такі регіони:

Київська область – 98,8%;

Миколаївська область – 98%;

Харківська область – 95,5%;

Хмельницька область – 94,1%;

Донецька область – 93%.

Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнули всі області України. Хоча ще кілька днів тому Рівненська область відставала.

Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей,

– написав Шкарлет.

До слова, у Львові та Києві учнів 1 – 11 класів відправляють на дистанційне навчання з 1 листопада. Це зроблять для того, щоб зупинити хвилю захворювання на COVID-19.