Всеукраїнська школа онлайн стрімко набуває популярності. З дня запуску платформи, 11 грудня, зафіксовано майже 8 мільйонів взаємодій. Зокрема, платформу відвідують учні та вчителі, і не лише з України.

Сьогодні на ресурсі зареєстровано більше 86 000 користувачів, й щодня їх кількість стрімко зростає. Відвідують онлайн-школу не тільки в Україні, повідомляє пресслужба МОН.

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Хто відвідує онлайн-школу? Всеукраїнську школу онлайн використовують у різних країнах світу. Окрім активностей з території України, було зафіксовано такі показники закордонних взаємодій:

Нідерланди – понад 20 000

Сполучені Штати Америки – більше 17 000

Німеччина – понад 7 000

Польща – більше 5 000

Трохи менша активність зафіксована на територіях Великої Британії, Туреччини та Канади.

Які тенденції розвитку онлайн-платформи? В Міністерстві освіти і науки України очікують, що показники використання платформи будуть зростати й надалі.

Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України, зазначає, що Всеукраїнська школа онлайн допомагає організувати якісне та рівноправне дистанційне навчання для всіх школярів.

Що відомо про Всеукраїнську школу онлайн

Всеукраїнська школа онлайн – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів з матеріалами, що відповідають державній програмі.

На платформі розміщено уроки з 18 основних предметів, які побудовано за принципом мікронавчання. Вони складаються з відео, конспекту, тестів. Крім того, учні можуть відслідковувати навчальний прогрес.

Реєстрація на платформі дозволяє записатися на навчальні курси, переглядати матеріали та слідкувати за своїми досягненнями. Після активації облікового запису можна обрати необхідні курси для навчання.

Зазначимо, що для того, аби користуватися платформою, необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. Для цього потрібно натиснути кнопку "Зареєструватися", заповнити реєстраційну форму і активувати обліковий запис за допомогою листа, який надійде на електронну пошту.