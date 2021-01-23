Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет проанонсував нові можливості Всеукраїнської школи онлайн. З'явиться функціонал "Кабінет учителя" і мобільні додатки для пристроїв IOS та Android.

З початку роботи Всеукраїнської школи онлайн на ній зареєструвалося понад 120 тисяч користувачів, а кількість взаємодій зросла до 15 мільйонів. Платформа вдосконалюється й надалі, а відеоуроків стане ще більше, передає пресслужба МОН.

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Зі старту роботи 11 грудня 2020 року на платформі зареєструвалися 120 392 користувачі, серед яких:

90 026 учнів;

25 128 вчителів;

5 243 слухачів.

Незабаром ми плануємо запустити функціонал "Кабінет учителя" з можливістю запрошувати учнів до перегляду курсів, відстежувати їх навчальний прогрес та створювати власні уроки,

– повідомляє Сергій Шкарлет.

Окрім цього, розробляються мобільні додатки для пристроїв IOS та Android, які підвищать комфорт користування платформою зі смартфонів.

Що відомо про Всеукраїнську школу онлайн Це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів з матеріалами, які відповідають державній навчальній програмі.



Платформа створена за ініціативи МОН та Мінцифри, а громадська спілка "Освіторія" реалізувала проєкт за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

Як стати користувачем платформи

Щоб використовувати ВШО необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. Для цього треба перейти за посиланням та заповнити онлайн-форму. Після цього на електронну пошту, вказану при реєстрації, прийде лист з інформацією про активацію облікового запису.

Користувачі мають можливість записатися на навчальні курси, переглядати безкоштовні матеріали та слідкувати за своїми досягненнями.

Всеукраїнською школою онлайн вже користуються в 103 країнах світу. Найбільше облікових записів створено на територіях США, Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Польщі.