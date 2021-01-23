Нові можливості Всеукраїнської школи онлайн: Шкарлет розкрив деталі
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет проанонсував нові можливості Всеукраїнської школи онлайн. З'явиться функціонал "Кабінет учителя" і мобільні додатки для пристроїв IOS та Android.
З початку роботи Всеукраїнської школи онлайн на ній зареєструвалося понад 120 тисяч користувачів, а кількість взаємодій зросла до 15 мільйонів. Платформа вдосконалюється й надалі, а відеоуроків стане ще більше, передає пресслужба МОН.
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Зі старту роботи 11 грудня 2020 року на платформі зареєструвалися 120 392 користувачі, серед яких:
- 90 026 учнів;
- 25 128 вчителів;
- 5 243 слухачів.
Незабаром ми плануємо запустити функціонал "Кабінет учителя" з можливістю запрошувати учнів до перегляду курсів, відстежувати їх навчальний прогрес та створювати власні уроки,
– повідомляє Сергій Шкарлет.
Окрім цього, розробляються мобільні додатки для пристроїв IOS та Android, які підвищать комфорт користування платформою зі смартфонів.
Що відомо про Всеукраїнську школу онлайнЦе сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів з матеріалами, які відповідають державній навчальній програмі.
Платформа створена за ініціативи МОН та Мінцифри, а громадська спілка "Освіторія" реалізувала проєкт за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.
Як стати користувачем платформи
Щоб використовувати ВШО необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. Для цього треба перейти за посиланням та заповнити онлайн-форму. Після цього на електронну пошту, вказану при реєстрації, прийде лист з інформацією про активацію облікового запису.
Користувачі мають можливість записатися на навчальні курси, переглядати безкоштовні матеріали та слідкувати за своїми досягненнями.
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