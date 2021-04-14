У "Всеукраїнській школі онлайн" беруть участь понад 150 тисяч осіб: головне про платформу

Українські школярі вже звикли навчатись у режимі онлайн через карантинні обмеження. В період пандемії учні рідко навчаються, сидячи за партами, а частіше – вдома перед комп'ютером. Полегшили навчання вдома може "Всеукраїнська школа онлайн".

Уроки у "Всеукраїнській школі онлайн" є значно коротшими, ніж у звичайній школі. Це дозволяє дитині зосередитися.

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Викладачі зізналися, що матеріали доповнюють і їхні особисті уроки. У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що загалом на платформі вже завантажено 1,5 тисячі уроків.

Там вже беруть участь понад 150 тисяч людей. З них 117 тисяч – учні, 30 тисяч – вчителі, а 7 тисяч – слухачі,

– зауважила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іоанан.

Вона наголосила, що слухачами зазвичай є батьки учнів.

Якість уроків дуже висока

Платформа стартувала на початку грудня 2020 року. До цього часу учні мали змогу слухати матеріал із телевізійних уроків. Однак ті відзначились зауваженнями щодо наявності недостовірного матеріалу.

"Виникали і помилки, і ляпи, які попадали в саме тіло уроку. Ці всі недоліки враховані, що дозволяє амбіційно говорити – це еталонні уроки", – сказала директорка київської гімназії №179 Ірина Чернілевська.

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Онлайн-уроки проходять 7 етапів перевірки. Над ними працює приблизно сотня вчителів. Не нарікають на якість нового матеріалу й інші викладачі.

Запустять мобільні додатки

На старті в організаторів "Всеукраїнської школи онлайн" – мобільні додатки, які можна буде завантажити у смартфон і вчитися прямо із телефону.

Додатки вже насправді розроблені, все технічно готово. Ми налагоджуємо останні юридичні моменти і теж вже в найближчі кілька місяців буде офіційний запуск цих додатків,

– зазначила Іоанан.

Коротко про "Всеукраїнську школу онлайн"