11 грудня МОН спільно з Мінцифри запустили платформу "Всеукраїнська школа онлайн". За майже три тижні там вже зареєструвалося 36,5 тисяч користувачів.

Наразі платформою користуються понад 23 тисячі учнів, 10,5 тисяч вчителів та близько 3 тисяч слухачів. За цей час користувачі відвідали сайт платформи e-school.net.ua 1,6 мільйона разів, йдеться на сторінці "Всеукраїнська школа онлайн" у фейсбуці.

До теми Всеукраїнська школа онлайн не є повноцінною платформою для дистанційного навчання, – експерт

Окрім того, відомо, що на платформу заходять не тільки з України, є відвідувачі також з США, Нідерландів, Польщі, Німеччини, Великої Британії та інших країн. "Така активність ще раз підтверджує, що платформа вкрай потрібна та допомагає впоратися з викликами дистанційного навчання, і не тільки", – йдеться у дописі.

А вже у 2021 році щодо "Всеукраїнської школи онлайн" заплановано:

надалі наповнювати платформу новими уроками відповідно до календарного плану, щоб до кінця року охопити усю шкільну програму для 5-11 класів;

розглянути можливість розширити перелік предметів;

запустити кабінет учителя з можливістю організовувати віртуальні класи та створювати власні курси;

працювати далі над інклюзивністю, зокрема забезпечити сурдопереклад та звукові доріжки;

розробити мобільний додаток ВШО.



Додамо, що "Всеукраїнська школа онлайн" – це єдина державна онлайн-платформа для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів. Її мета – забезпечити рівний, вільний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту кожному учневі та вчителю, де б він не перебував.

Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів: українська література, українська мова, біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.