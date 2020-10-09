Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації та міжнародними партнерами наразі обговорюють питання щодо проводження проєкту “Всеукраїнська школа онлайн”. Тепер вона запрацює на онлайн-платформі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

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Так, нова платформа створена на базі OpenEdX, на якій вже успішно працюють такі освітні ресурси, як Прометеус та EdEra. Тому функціонал є знайомим для багатьох вчителів і учнів. Багато країн використовують цю платформу як свої власні освітні національні платформи.

Відомо, що на цій платформі будуть зібрані відеоконтент, тестові завдання, матеріали для вчителів, курси для підвищення кваліфікації вчителів тощо.

Зазначимо, що вже є демо-версія відповідної платформи, яка готова до наповнення контентом. Наразі триває організація створення контенту.

Також МОН веде перемовини з міжнародними партнерами щодо підтримки проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" та залучення до нього всіх зацікавлених.

До слова, "Всеукраїнська школа онлайн" стартувала 6 квітня 2020 року під час карантину. Так, спочатку на центральних телеканалах транслювалися лише уроки для 5-11 класів, а згодом запустили онлайн-уроки для початкової школи. Трансляція уроків тривала 10 тижні.