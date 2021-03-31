6,7 мільйонів від держави: “Всеукраїнська школа онлайн” отримала додаткове фінансування

Уряд прийняв рішення надати додаткове фінансування для онлайн-платформи “Всеукраїнської школи онлайн” у розмірі 6,7 мільйонів гривень. Перерозподілені кошти дозволять створити додаткові майже 400 уроків.

Цікаво, що середня вартість розроблення та створення одного уроку складає близько 18 тисяч гривень. Тож, уряд 31 березня прийняв рішення про додаткове фінансування на онлайн-платформу.

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Додамо, що у цю суму входить робота експертів: вартість години їхньої роботи складає близько 100 гривень. Так, робота експерта над одним уроком зазвичай триває 3 години.

Тож, очікується, що на роботу фахівців для створення додаткових 399 уроків доведеться витратити 141,7 тисяч гривень.

Також додаткові кошти отримають за рахунок скорочення видатків за іншими напрямами. Зокрема:

проведення літніх мовних таборів для учнів класів (груп) із навчанням мовами національних меншин та вчителів (3 мільйони 883 тисячі гривень);

організація та проведення конкурсів, семінарів, нарад, виставок, конференцій, форумів та інших заходів (951,3 тисячі гривень);

проведення експертизи підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти (2 мільйони 94 тисячі гривень).

Що відомо про “Всеукраїнську школу онлайн”

Це онлайн-платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5 – 11 класів та методичної підтримки вчителів.

Наразі там налічується вже 1260 уроків, ще 660 – знаходяться на стадії перевірки. Користувачі мають можливість переглядати безкоштовні матеріали, записатися на навчальні курси та слідкувати за своїми досягненнями.

Всеукраїнською школою онлайн вже користуються в 103 країнах світу. Найбільше облікових записів створено на територіях США, Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що незабаром планують запустити функціонал "Кабінет учителя", де можна буде запрошувати учнів, відстежувати їх навчальний прогрес та створювати власні уроки. Також розробляються мобільні додатки для пристроїв IOS та Android.