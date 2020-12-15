Нещодавно Міністерство освіти і науки презентувало платформу "Всеукраїнська школа онлайн" для підтримки вчителів та дистанційного чи змішаного навчання учнів 5-11 класів.

Наразі матеріали на сайті розраховані на два тижні навчання відповідно до календарного плану і щотижня він доповнюватиметься. "Однак, це не можна поки що назвати повноцінною платформою для онлайн-навчання", – сказав експерт у галузі освіти Микола Скиба виданню "Слово і діло".

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За його словами, ця платформа – це така собі резервна копія на випадок карантину, якщо школи не можуть реалізувати дистанційне навчання самостійно.

Це забезпечить мінімальний рівень потреб, але це на випадок ситуації із карантином. Це не можна назвати поки що повноцінною платформою онлайн-навчання,

– запевнив експерт.

Микола Скиба вважає, що додаткові інструменти онлайн-навчання, які створять під час епідемії, збагатять у майбутньому освітній процес, але такий контент повинні готувати безпосередньо учителі.

"Як спосіб відреагувати на виклики, як антикризовий інструмент – завдання виконане, але щоб задовольнити "нову нормальність" – цього замало. Далі треба розвивати повноцінний контент", – уточнив він.

Експерт додає, що навчальний контент краще створювати не централізовано, а використовувати ініціативу знизу, щоб педагоги могли завантажувати на платформу власні напрацювання. "Можливо, навіть оголосити систему нагород за це", – каже Микола Скиба.

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Але найважливіше, на думку експерта, має змінитися формат навчання. Успіх багато в чому залежатиме від готовності вчителів і від того, як комунікаційно це буде представлено.

Що відомо про платформу "Всеукраїнська школа онлайн"

Платформа працює вже від 11 грудня 2020 року. Наразі там є близько 200 уроків для школярів, а надалі щотижня будуть додавати по 100 уроків.

Мета "Всеукраїнської школи онлайн" – забезпечити кожному українському учневі та вчителю вільний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту.

Платформа містить відеоуроки, тести та інші матеріали з 18 основних предметів: українська література, українська мова, біологія, екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.

Діти зможуть користуватися платформою як для навчання під час карантину, так і для ознайомлення з темою, яку пропустили у школі через хворобу або з інших причин. Для вчителів розроблені рекомендації для проведення змішаного та дистанційного навчання.