Щоб учні отримали належну підготовку під час дистанційного навчання Міністерство освіти і науки запустило "Всеукраїнську школу онлайн" безкоштовно на новій платформі.

Міносвіти провело 11 грудня презентацію цієї нової платформи. Тому тепер "Всеукраїнська школа онлайн" буде розміщувати уроки на платформі, а не показуватиме їх по телевізору, повідомляє 24 канал.

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Коли платформа почне працювати? Вона працює вже від 11 грудня 2020 року. Наразі там є близько 200 уроків для школярів, а надалі щотижня будуть додавати по 100 уроків.

А в січні додадуть новий функціонал. Там вчителі зможуть створити свій "клас", запросити учнів, завантажувати туди матеріали тощо.

Також на платформі можна знайти всі необхідні матеріали. Там зібрані відеоконтент, тестові завдання, матеріали для вчителів, курси для підвищення кваліфікації вчителів тощо.

Над "Всеукраїнською школою онлайн" працювали більше 140 людей, понад половина з них – вчителів, також близько 40 – експерти.

В умовах поширення пандемії важливо забезпечити захист здоров’я та життя кожного учасника освітнього процесу. Водночас процес навчання не повинен зупинятися, – написав т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет у телеграмі.

За його словами, актуальність створення освітньої платформи є стратегічною необхідністю забезпечення якості навчання й рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від місця проживання та наявних ресурсів.

У МОН запевнили, що нова платформа є знайомою для багатьох вчителів і учнів. Зокрема, багато країн використовують цю платформу як свої власні освітні національні платформи.

Презентація платформи "Всеукраїнська школа онлайн": дивіться відео

Що відомо про платформу "Всеукраїнська школа онлайн"

Це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.

Мета "Всеукраїнської школи онлайн" – забезпечити кожному українському учневі та вчителю вільний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту.

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Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів: українська література, українська мова, біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.

Діти зможуть користуватися платформою як для навчання під час карантину, так і для ознайомлення з темою, яку пропустили у школі через хворобу або з інших причин. Для вчителів розроблені рекомендації для проведення змішаного та дистанційного навчання.