З 15 березня в Україні розпочався Всесвітній тиждень грошей. В цей час традиційно проводяться різні заходи, спрямовані на розвиток фінансової обізнаності серед дітей та молоді.

Заступниця керівника проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору" Юлія Вітка в етері Українського радіо розповіла, чому фінансова грамотність є важливою навичкою в сучасному світі.

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Які переваги має фінансово грамотна людина

Всесвітній тиждень грошей запровадили ще у 2012 році, і вже декілька років Україна також бере участь у різноманітних тематичних заходах. Метою руху є популяризація відповідального ставлення до грошей та заощаджень.

Фінансова грамотність дозволяє розвинути важливі практичні життєві навички, зокрема вміння економити, інвестувати та позичати гроші. Окрім цього, навчання грамоти допомагає людині більше дізнатися про власні фінансові права.

Рівень фінансової грамотності українців

Згідно з результатами останнього дослідження USAID 2019 року, Україна займає останнє місце в рейтингу фінансової грамотності, тобто отримала найнижчий бал, який обчислюється за спеціальною методикою.

Хоча індекс фінансової грамотності українців є на рівні з поляками (11,6 пунктів), у Польщі трохи краща ситуація щодо грошового захисту громадян з боку держави.

Більшість українців взагалі не мають заощаджень і не створюють для себе "фінансової подушки", яка б становила бодай 10 відсотків щомісячного доходу. Цьому передують об'єктивні обставини, зокрема порівняно низькі доходи населення.

В межах проєкту USAID у співпраці з Міністерством освіти і науки України організація запровадила факультативний предмет "Фінансова грамотність" для учнів старших класів. Експериментальний період вже пройдено, й уроки передбачено новою типовою освітньою програмою, однак школи включатимуть предмет опціонально, тобто за бажанням.

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Критерії фінансової грамотності

Юлія Вітка радить перевірити рівень власної фінансової грамотності, спробувавши дати відповіді на такі запитання:

Що таке інфляція?

Як правильно порахувати відсоток від суми?

Чим відрізняються прості та складні відсотки?

Куди звертатися, якщо мої фінансові права порушили?

Що таке реальна процентна ставка за кредитом?

Якщо бодай на одне запитання вам складно відповісти, то варто намагатися покращити свої знання, скориставшись різними навчальними матеріалами, або ж переглянувши інформацію на вебсайті Всесвітнього тижня грошей.

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