Поблизу Василівки Середино-Будського району на Сумщині українські прикордонники затримали 17-річного жителя Севастополя. Юнак хотів потрапити до Херсона на навчання.

Українські прикордонники спинили севастопольця на кордоні з Росією

Порушника кордону зупинив наряд відділення "Стара Гута", що контролює кордон України та Росії. Він розповів, що прямував до Херсона на навчання. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

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Чому севастополець заходив з території Росії

Спершу він хотів потрапити на материк через контрольний пункт на адмінмежі з окупованим Кримом, але окупанти відмовили йому у пропуску.

Тоді молодий чоловік наважився на довгу подорож. І через збудований окупантами Кримський міст він виїхав з окупованого Криму на територію Росії.

Потім поїхав у Брянську область, де й незаконно перетнув кордон із Україною.

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Що тепер загрожує севастопольцю