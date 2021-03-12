Все про гроші: безкоштовні майстер-класи для школярів у Львові
Простір інноваційної освіти Lviv Open Lab запрошує школярів навчитися фінансової грамоти. Участь у проєкті можуть взяти діти віком від 10 до 17 років.
Джерело:Львівська міська рада
Мета ініціативи – навчити дітей правильного ставлення до грошей та їх використання як інструменту досягнення своїх цілей. Окрім цього, майстер-класи спрямовані на створення стійкого фінансового фундаменту у майбутньому.
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Що відомо про проєкт
Ініціатива реалізується простором інноваційної освіти Lviv Open Lab за підтримки бізнес-школи ФІКС. Майстер-класи проведуть в межах проєкту "Фін Лаб", а запуск заплановано на 27 березня.
Про стартапи, власний бізнес, валюти, страхові поліси та кредити не вчать у школах. Тому ми вирішили провести 4 безкоштовні майстер-класи фінансової грамотності для тих, хто бажає навчитися правильно управляти своїми грошима,
– розповідає комунікаційниця Lviv Open Lab Дарина Кухар.
Всього на майстер-класах розглянуть 4 теми:
- Гроші (банкноти, монети, як заробляти).
- Банківська картка (все про безготівкові розрахунки, кешбеки та додатки).
- Як не залишитися з пустим гаманцем і заощаджувати (рекламні пастки та покупки в інтернеті).
- Фінансова гра "Студент".
Для того, щоб взяти участь, школярам потрібно зареєструватися за посиланням. Заняття планують проводити очно, у приміщенні Lviv Open Lab протягом 2 тижнів, щосуботи та щонеділі.
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