Усе має бути законно, – МОН прокоментувало вибори президента Києво-Могилянської академії

Протягом останніх днів у ЗМІ та соц мережах поширюються повідомлення про проведення виборів президента університету "Києво-Могилянська академія". У МОН дали офіційний коментар щодо ситуації. Проте, чи стане Сергій Квіт президентом вишу, поки невідомо.

За даними Міносвіти, 20 та 27 січня у Києво-Могилянській академії відбувалися вибори керівника вишу.

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Вибори пройшли з скандалом

27 січня приблизно о 13:25 до приміщення, де відбувався процес голосування, зайшли кілька невідомих осіб, які:

одну скриньку з бюлетенями залили фарбою зеленого кольору (за попередніми даними, зеленкою),

іншу скриньку з бюлетенями винесли за межі приміщення.

Незважаючи на це, голова виборчої комісії ухвалив рішення продовжувати виборчий процес. На місце події прибули працівники поліції, які почали розслідування,

– сказали у МОН.

За менше ніж годину незаконно вилучену скриньку з бюлетенями повернули до приміщення.

27 січня до Міністерства освіти і науки звернулася виконуюча обов’язки Президента Києво-Могилянської академії Олександра Гуменна з листом, у якому повідомила, що під час організації та проведення виборів було порушено вимоги законодавства, а це унеможливлює об’єктивні результати голосування.

Того ж дня провели засідання виборчої комісії, внаслідок чого складено відповідний протокол. У протоколі зазначено, що один бюлетень було визнано недійсним, натомість не було наведено жодної інформації про вилучення (викрадення) скриньки з бюлетенями та її відсутність протягом певного часу.



Вибори президента у Києво-Могилянській академії / Фото Сергія Квіта

28 січня окремі колегіальні органи Києво-Могилянської академії ухвалили рішення визнати результати виборів та закликати МОН призначити "обраного керівника".

У МОН кажуть, що результати виборів мають бути законними

Проте Міносвіти ухвалило рішення покласти тимчасове виконання обов’язків президента вишу на Дениса Азарова – декана правничого факультету Києво-Могилянської академії.

28 січня 2022 р. відбулося засідання ГО "Спілка ректорів вишів", під час якого розглянули цю ситуацію. На думку членів ГО, президент виш може бути призначений виключно на основі результатів чесних, прозорих та демократичних виборів, без використання "брудних технологій".

МОН звернулося із запитами до поліції та Києво-Могилянської академії з проханням надати наявну інформацію про події, що відбулися. Станом на 1 лютого жодної інформації від вишу не надійшло.

Міносвіти вважає, що рішення про результати виборів має бути законним та обґрунтованим, тобто ухвалено відповідно до вимог чинного законодавства в межах наявної компетенції, без порушень виборчого процесу,

– заявили у відомстві.

Зазначимо, що про результати виборів повідомили на сторінці Асоціації випускників Києво-Могилянської академії у фейсбуці. Згідно з їх даним, кандидатуру Олександри Гуменної підтримали 42,92% виборців. Водночас Сергій Квіт набрав понад 50% голосів. Проте МОН досі не підписало контракт з обраним керівником.



Сергій Квіт переміг у виборах президента / Фото з його фейсбук-сторінки

Сам Сергій Квіт у фейсбуці повідомив, що вже подав в Міністерство освіти документи на спецперевірку як переможець виборів на посаду президента Києво-Могилянської академії, і очікує швидкого завершення формальних процедур для підписання контракту.

Сергій Квіт – доктор філологічних наук, громадський діяч та журналіст, який, перебуваючи на посаді очільника Києво-Могилянки, став активним борцем з міністром часів Януковича Дмитром Табачником. Після Майдану він сам став керівником Міносвіти, і очолював його менше року.