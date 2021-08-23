Педагог психології та суспільних наук Іссаак Хармс, який працює в середній школі в окрузі Мюррей, користуються великим успіхом серед школярів. Всі люблять вчителя і рвуться на його заняття.

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На заняттях, які є факультативними (учні відвідують їх за бажанням, а не вимогою школи) учні можуть подрімати в рамках вивчення сну. Зокрема, діти разом з вчителем вивчають всі чотири стадії занурення в сон і роблять це на практиці. Таку ідею Ісаак запровадив ще минулого року.

Так, коли вчитель вперше запропонував школярам поспати на своєму уроці, вони не повірили в це. За словами Ісаака Хармса, вони були здивовані і запитали, чи я не жартую.

Хармс опублікував в інстаграмі фото, як виглядають такі уроки сну.



Учні сплять на уроках Ісаака Хармса / Фото з його інстаграму

Під час уроку педагог пропонує учням знайти зручне місце в класі. Потім він читає їм 20-хвилинну розповідь. Коли історія закінчується і всі прокидаються, клас обговорює, що відбувалося з тілом, поки вони спали.

Вчитель каже, що так учні дізнаються, в яку стадію сну вони потрапили, орієнтуючись на тому, що можуть пригадати з почутої розповіді.

Деякі з школярів повідомили, що засинали на різних стадіях або зовсім не спали. Тим, хто переходить на більш пізні стадії і продовжує спати після розповіді, учитель люб'язно дозволяє поспати ще кілька хвилин, щоб вони плавно могли прокинутися.

За словами Хармса, дізнаватися про різні фізіологічні і психічні зміни під час сну – це одне, а випробувати їх на практиці – зовсім інше. Окрім того, діти отримують трохи більше сну, який вони так потребують.



Вчитель Ісаак Хармс / Фото з його інстаграму

Але сон – це не єдине, що приваблює підлітків в уроках педагога. Його учениця Вікторія Пірс розповіла, що вважає Ісаака Хармса найкращим учителем, який вміє донести думку, а не просто змушує щось вивчити для тесту.

До слова, в одному з районів Шотландії до школи в перший клас підуть одразу 15 пар близнюків. Діти кажуть, що в школі сподіваються вивчити букви і цифри, навчитися клацати пальцями та знайти друзів. Милі фото – дивіться за посиланням.