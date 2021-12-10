VR-проєкт студентів зі Львова допоможе майбутнім медикам у навчанні

У Львівській політехніці втілюють VR-проєкт для студентів-медиків. Це допоможе майбутнім лікарям краще розуміти, як відбуваються хірургічні операції. Особливо – під час онлайн-навчання.

Над розробкою працюють 5 студентів разом зі своїм ментором. За словами викладача програми "Інтернет речей" у Львівській політехніці Ярослава Клочника, студенти приєднуватимуться до трансляцій за допомогою VR-пристроїв або мобільних телефонів.

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"Це буде додаток до мобільного телефону, який дозволить переглядати відео 360 з можливістю доєднання до нього великої групи людей", – зазначив Клочник.

Скористатися зможе кожен

Розробники запевняють, що користуватися новинкою техніки зможуть усі, хто мають смартфон, мобільний інтернет та Cardboard. Студенти вже 2 рік поспіль намагаються втілити задум в життя та виграли конкурс стартапів.

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. Cardboardце спеціальні окуляри, які дозволяють сповна насолодитися віртуальною реальністю. Найдешевші коштують в межах 100 гривень.

"Ми вирішили, що хочемо працювати з віртуальною реальністю. Розглядали варіанти, кому це принесе найбільшу користь і вибрали навчання хірургів як нашу основну мету", – розповів другокурсник Олександр Борило.

Наразі у ходу лише 2D

Лікарям і викладачам медичного університету ініціатива сподобалася, оскільки зараз вони демонструють студентам лише звичайні 2D-відео. Такі ролики не передають всієї картини.

Однак, щоб проєкт запрацював, потрібно зняти детальні відео самих операцій на 360 градусів. Почати хочуть з простих операцій з видалення новоутворень, але основний акцент буде на пластичній хірургії.

Це дозволить бути в операційній, побачити операційний процес, як все відбувається у реальному житті, водночас перебуваючи вдома або в аудиторіях з викладачами,

– зазначив хірург 8 міської клінічної лікарні Львова Назар Калинович.

Медик підкреслив, що операції потрібно відзняти максимально правильно з анатомічного погляду, з дотриманням як українських, так і світових рекомендацій. Згодом програмісти перетворять відеоматеріал у 3D-реальність.

Проєкт допоможе студентам

Майбутні лікарі також багато очікують від VR-проєкту, оскільки через пандемію коронавірусу навчання стало дистанційним. Відтак можливості відвідувати лікарняні відділення й операційні зараз немає.

"Між очним та дистанційним навчанням – колосальна різниця. На очному, навіть на 3 курсі, коли ми ще нічого не знали, нас відправляли до пацієнтів збирати анамнези. На дистанційному, якщо і бачиш пацієнтів, то через екран", – акцентувала студентка 5 курсу Львівського медичного університету Олена Горощук.

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Прототип VR-розробки можна буде побачити у 2022 році, його відправлять на тестування. Наразі автори проєкту шукають спеціальну відеокамеру для зйомок в операційній.