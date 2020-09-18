Верховна Рада схвалила постанову про додаткове виділення коштів з Фонду боротьби з коронавірусом на освіту. Так, понад 10 мільярдів гривень піде на засоби захисту для шкіл та доплати вчителям за додаткову роботу під час пандемії.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбуці.

Цікаво Коштів на страхування вчителів від коронавірусу не передбачено, – Шкарлет

Парламент підтримав постанову про виділення грошей з коронавірусного фонду на безпечну освіту під час карантину. Тож, до кінця 2020 року уряд має виділити 10,5 мільярдів гривень на освіту.

На що підуть гроші:

1,09 мільярда гривень виділять на захисні маски та антисептики для вчителів і учнів;

6,03 мільярда гривень – на доплати вчителям за додаткове навантаження;

3,36 мільярда гривень – на технічне забезпечення дистанційного навчання.



До слова, т.в.о. Сергій Шкарлет запевнив, що з 2021 року зарплати вчителів зростуть на 30%. Якою буде зарплата у вчителів – читайте за посиланням.

Окрім того, закладам освіти виділили 400 мільйонів гривень з резерву освітньої субвенції на ремонт шкільних їдалень. Наразі регіони вже отримали 62% субвенції у 23 областях України.