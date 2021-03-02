Рада хоче закріпити першочергове зарахування дитини в найближчий садочок

Верховна Рада хоче узаконити першочергове зарахування дитини в найближчий дитячий садочок. Відповідний законопроєкт ухвалили у першому читанні.

Під час засідання Ради за законопроєкт №4604 про зарахування дітей до садочків проголосували 345 нардепів.

До теми Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти

Що передбачає цей законопроєкт? Що кожна дитина має право здобувати дошкільну освіту в садочку, що є найбільш доступний та наближений до місця її проживання.

Але ця норма не забороняє батькам дитини обрати інший заклад дошкільної освіти.

Кого першочергово зараховуватимуть в садочок

Заонопроєкт також визначає, за якою черговістю діти зараховуються до закладів дошкільної освіти:

усі діти, які справді проживають на території обслуговування дитсадку;

діти, які є рідними (усиновленими) братами чи сестрами дітей, які здобувають освіту у дитсадку, чи дітьми працівників цього закладу дошкільної освіти.

Зазначимо, що у другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього садочку.

діти, які постраждали в результаті військових дій і збройних конфліктів

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Через війну Росії на Донбасі та окупацію Криму наразі першочергово до садочків також можуть зараховувати дітей внутрішньо переміщених осіб та

У разі якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує допустиму кількість, орган управління має невідкладно запропонувати на вибір батьків перелік дитсадків, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.