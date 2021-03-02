Рада хоче закріпити першочергове зарахування дитини в найближчий садочок
Верховна Рада хоче узаконити першочергове зарахування дитини в найближчий дитячий садочок. Відповідний законопроєкт ухвалили у першому читанні.
Джерело:РБК-Україна
Під час засідання Ради за законопроєкт про зарахування дітей до садочків проголосували 345 нардепів.
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Що передбачає цей законопроєкт? Що кожна дитина має право здобувати дошкільну освіту в садочку, що є найбільш доступний та наближений до місця її проживання.
Але ця норма не забороняє батькам дитини обрати інший заклад дошкільної освіти.
Кого першочергово зараховуватимуть в садочок
Заонопроєкт також визначає, за якою черговістю діти зараховуються до закладів дошкільної освіти:
- усі діти, які справді проживають на території обслуговування дитсадку;
- діти, які є рідними (усиновленими) братами чи сестрами дітей, які здобувають освіту у дитсадку, чи дітьми працівників цього закладу дошкільної освіти.
Зазначимо, що у другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього садочку.
У разі якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує допустиму кількість, орган управління має невідкладно запропонувати на вибір батьків перелік дитсадків, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.
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