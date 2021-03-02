Верховна Рада хоче узаконити першочергове зарахування дитини в найближчий дитячий садочок. Відповідний законопроєкт ухвалили у першому читанні.

Під час засідання Ради за законопроєкт про зарахування дітей до садочків проголосували 345 нардепів.

До теми Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти

Що передбачає цей законопроєкт? Що кожна дитина має право здобувати дошкільну освіту в садочку, що є найбільш доступний та наближений до місця її проживання.

Але ця норма не забороняє батькам дитини обрати інший заклад дошкільної освіти.

Кого першочергово зараховуватимуть в садочок

Заонопроєкт також визначає, за якою черговістю діти зараховуються до закладів дошкільної освіти:

усі діти, які справді проживають на території обслуговування дитсадку;

діти, які є рідними (усиновленими) братами чи сестрами дітей, які здобувають освіту у дитсадку, чи дітьми працівників цього закладу дошкільної освіти.

Зазначимо, що у другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього садочку.

Важливо! Через війну Росії на Донбасі та окупацію Криму наразі першочергово до садочків також можуть зараховувати дітей внутрішньо переміщених осіб та діти, які постраждали в результаті військових дій і збройних конфліктів .

У разі якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує допустиму кількість, орган управління має невідкладно запропонувати на вибір батьків перелік дитсадків, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.