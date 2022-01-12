Вправи кожного дня: як в українських школах планують розвивати щоденний спорт

Міністерство освіти і науки разом із Міністерством молоді та спорту затвердили концепцію розвитку щоденного спорту в закладах освіти. Зокрема, у школах планують щоранку робити руханки та вправи.

Такий наказ опубліковано на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

До теми У школах хочуть зробити уроки фізкультури щоденними для учнів

Як у школах планують розвивати щоденний спорт

Концепція передбачає:

розроблення нової навчальної програми з фізичної культури;

організацію та проведення щоденної рухової активності в закладах освіти;

в закладах освіти; розроблення уроків фізкультури для учнів з ООП;

аналіз рівня фізичної підготовленості учнів згідно із системою оцінки фізичної підготовленості населення;

атестація вчителів фізичної культури не менше одного разу на п’ять років;

не менше одного разу на п’ять років; розроблення і затвердження державних нормативів фінансового й матеріального забезпечення шкіл;

реалізацію пілотного проєкту "Гроші ходять за дитиною" для фінансування послуг у закладах позашкільної освіти спортивного профілю.

Концепція розвитку щоденного спорту в закладах освіти передбачена на період до 2030 року.

Додамо, що раніше міністр Мінмолодьспорту Вадим Гутцайт запевнив, що дітям не доведеться "стрибати через козла". Замість цього з’являться багато різних вправ, рухливі ігри тощо.

Якою буде фізкультура у школах НУШ

До слова, Міністерство освіти і науки презентовало модельну програму з фізичної культури для учнів 5 – 6 класів Нової української школи.

Зокрема, у школах НУШ буде кілька видів спорту на уроці фізкультури. Програма містить понад 30 варіативних модулів – з них учні зможуть обирати ті, які вивчатимуть на уроках.

Модельна програма передбачає обов’язкові 3 години фізичної активності на тиждень, і це не залежить від типу закладу освіти. Водночас рухова активність дітей у школах має становити 6 годин на тиждень.

Окрім того, програма передбачає формувальне оцінювання. Головна мета уроків — щоб дитина рухалась, отримувала емоційне задоволення, не переживаючи про проходження нормативів.