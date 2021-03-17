Вплив пандемії: скільки грошей втратили благодійні організації

Перша річниця пандемії показала, наскільки нестабільною може бути фінансова ситуація у різних галузях. Благодійний сектор зазнав серйозних грошових негараздів, адже запитів на допомогу з'явилося в рази більше, а його фінансування стрімко скоротилося.

У звичайний час більшість некомерційних благодійних організацій отримували своє фінансування одразу з декількох джерел. З початком пандемії їх бюджет скоротився подекуди втричі, і лише 11 відсоткам всіх таких світових компаній вдалося зберегти створений до пандемії план отримання та розподілу коштів.

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Скільки втратили благодійні організації

Крихкість благодійного сектору підкреслює дослідження організації NPO Success Foundation, яке показує, що у 2021 році кожна третя благодійна організація очікує скорочення фінансування ще вдвічі, у порівнянні з минулим роком.

До слова, благодійний сектор у 2020 році втратив 12,4 мільярда доларів прогнозованого фінансування. 72 відсотки всіх благодійних проєктів довелося заморожувати, закривати або ж реорганізовувати.

Найбільше втрат спостерігається через скорочення меценатських внесків та зниження доходів від соціального краудфандингу, тобто грошових вкладів в благодійні організації на волонтерських засадах.

Як змінити ситуацію

Головний директор фінансової платформи Sage Пол Струтерс вважає, що фінансування є системною проблемою, з якою доводиться справлятися благодійному сектору. На його думку, для стабільної роботи галузі необхідно запровадити ефективні грошові інструменти, розвивати цифрові навички та рівень фінансової грамоти працівників благодійних організацій.

Підтримка некомерційної галузі стане основою для подальшого економічного відновлення. Благодійний сектор потребує повної реконструкції у поточному підході до організації своєї діяльності,

– вважає Пол Струтерс.

На думку експерта, керівникам благодійних організацій вистачає ентузіазму, але багатьом бракує базових навичок управління фінансами. Дві третини некомерційних організацій визнають, що мають недостатній рівень знань у галузі планування та розподілу коштів.

Підтримка галузі адміністративними ресурсами, залучення до їх діяльності фахових фінансових експертів, а також доступ до цифрових можливостей матиме критичне значення не тільки для здійснення, управління та реалізації проєктів, але й забезпечить появу нових потоків фінансування.

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Хоча більшість прибуткових підприємств вже перейшли у режим онлайн, некомерційні організації часто не мали ресурсів чи достатніх навичок, щоб оцифруватися.

Благодійні фонди, які залучили соціальні мережі задля охоплення більшої аудиторії, у 2020 році отримали більшу кількість фінансових пожертв в інтернеті, нових меценатів, а також значно вищий розмір прибутку.

Підвищення фінансової та цифрової грамотності благодійного сектору матиме вирішальне значення для його стабільного функціонування, гарантуючи реалізацію меценатських проєктів, а також максимізацію допомоги при мінімальних витратах.