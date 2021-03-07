Чим більше учні впевнені у своїх силах, тим вони успішніші в математиці: дослідження PISA

Джерело:RISA
Міжнародна програма PISA провела дослідження, щоб зрозуміти, як впливає впевненість учнів у своїх силах щодо вирішення математичних завдання на їхню успішність в математиці.
Країни з вищими середніми результатами з математики – це ті, де учні частіше повідомляють про впевненість у своїй силі вирішити математичні задачі.
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Позитивні зв’язки спостерігаються всередині країн. Так, учні, які мають меншу самоефективність у математиці, мають гірші результати з цього предмету, ніж ті, хто впевнений у своїх силах.
Провівши дослідження, фахівці зробили такий висновок:
Також у досліджені наголосили, що ті учні, чиї батьки очікували, що вони вступлять до університету, повідомляли про вищу математичну самоефективність, ніж їхні однолітки, батьки яких не покладали на них високих сподівань.
Багато учнів, особливо тих, які мають погані умови для навчання, не впевнені у своїх здібностях виконувати математичні завдання,
– кажуть автори дослідження.
Тому школи та сім'ї можуть допомогти учням засвоїти математику:
До слова, Міністерство освіти назвало головні критерії якісної освіти у школі. Так, ключовим єопанування ключових компетентностей, всебічний розвиток учня та безпека у школі. Натомість про цікавість уроків та професійність вчителів говорить лише половина школярів.