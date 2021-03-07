Міжнародна програма PISA провела дослідження, щоб зрозуміти, як впливає впевненість учнів у своїх силах щодо вирішення математичних завдання на їхню успішність в математиці.

Країни з вищими середніми результатами з математики – це ті, де учні частіше повідомляють про впевненість у своїй силі вирішити математичні задачі.

До теми Склали рейтинг найкращих шкіл України: хто в лідерах

Позитивні зв’язки спостерігаються всередині країн. Так, учні, які мають меншу самоефективність у математиці, мають гірші результати з цього предмету, ніж ті, хто впевнений у своїх силах.

Результати дослідження

Провівши дослідження, фахівці зробили такий висновок:

учні, які мають кращу успішність з математики, також матимуть більшу самоефективність;

учні, у кого математична самоефективність нижча, з більшою ймовірністю матимуть гірші результати з математики, незалежно від власних реальних здібностей.

Також у досліджені наголосили, що ті учні, чиї батьки очікували, що вони вступлять до університету, повідомляли про вищу математичну самоефективність, ніж їхні однолітки, батьки яких не покладали на них високих сподівань.

Багато учнів, особливо тих, які мають погані умови для навчання, не впевнені у своїх здібностях виконувати математичні завдання,

– кажуть автори дослідження.

Тому школи та сім'ї можуть допомогти учням засвоїти математику:

даючи їм можливість розв’язувати різноманітні математичні задачі,

забезпечуючи заохочення та підтримку в процесі виконання таких завдань.

До слова, Міністерство освіти назвало головні критерії якісної освіти у школі. Так, ключовим єопанування ключових компетентностей, всебічний розвиток учня та безпека у школі. Натомість про цікавість уроків та професійність вчителів говорить лише половина школярів.