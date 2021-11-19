Згідно з міжнародними дослідженнями, початкові та середні школи не є одними з основних носіїв вірусу. А тому у ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають місцеву владу залишити школи відкритими у період карантину.

До теми У яких містах України відновили очне навчання для учнів

Наразі в Україні 35% шкіл працюють дистанційно, попри те, що 96% працівників отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.

ЮНІСЕФ вітає нещодавні рішення декількох громад про відкриття шкіл, дотримуючись усіх протиепідемічних заходів,

– зазначив голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

В організації наголосили, що закриття шкіл обмежило доступ до освіти для дітей в усьому світі. Учні відстають у навчанні, втрачають доступ до шкільного харчування, переживають соціальну ізоляцію і навіть зазнають насильства.

Мурат Шахін додає, що неможливо відшкодувати втрати, яких зазнають діти через те, що не ходять до школи. Школи мають закриватися на карантин в останню чергу і відкриватися найпершими.

"А ми повинні краще розставляти пріоритети, адже існують шляхи безпечно відкривати школи. З початку цього навчального року я спостерігав, як освітяни та учні докладають значних зусиль, аби дотримуватися заходів безпеки", – акцентував Шахін.

Водночас міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив, що діти мають навчатися за партами, адже соціалізація та живе спілкування – це важливі чинники.

Так, за даними МОН, уже з понеділка, 22 листопада, планують перейти на очне навчання понад 11 тисяч шкіл.

Міжнародні організації закликають органи місцевої влади якнайшвидше безпечно відкрити школи та вжити необхідних заходів для запобігання передачі коронавірусу:

учні, педагоги й персонал школи повинні носити маски – відповідно до національних рекомендацій;

у школі мають бути засоби для миття рук та/або дезінфекційні засоби;

необхідно часто прибирати поверхні й предмети спільного користування;

потрібно забезпечити належну вентиляцію;

розподілити учнів і вчителів у малі групи, які не перетинаються у школі – різний час початку уроків, перерв, відвідування туалету, прийому їжі та закінчення уроків;

вчителі мають бути пріоритетною групою вакцинації від COVID-19.

До слова, вже 22 листопада для школярів Києва з 1 по 11 класи відновлюють очне навчання у школах. Але обмежень червоної зони у місті не скасували. Чому учнів вирішили повернути за парти – читайте у статті.