У ВООЗ заявили, що школи під час пандемії варто закривати в останню чергу
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що школи під час коронавірусу повинні закриватися в останню чергу. Адже до навчання розпочали в закладах освіти лише половина учнів, що не дуже добре.
Таку заяву зробив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає видання The Telegraph.
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У ВООЗ наголосили, що люди повинні вибрати між роботою барів, нічних клубів і шкіл, натякаючи на відмову від розваг на користь навчання.
"З урахуванням руйнівних наслідків для дітей і нашого суспільства в цілому, школи варто закривати тільки в місцях з високим рівнем передачі вірусу, а безперервність освіти повинна бути гарантована за допомогою дистанційного навчання", – запевнили у ВООЗ.
Натомість виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор розповіла, що понад 460 мільйонів дітей не змогли отримати доступ до онлайн-навчання, коли школи були закриті.
"Це глобальна надзвичайна ситуація у сфері освіти. Згідно з прогнозами, 24 мільйони дітей кинуть школу через COVID-19, тому ми закликаємо уряди приділяти увагу відкриттю шкіл після зняття обмежень", – сказала вона.
Зазначимо, що в Україні станом на 14 вересня коронавірус зафіксували у 171 дитини. Загалом вже понад 500 класів у школах перейшли на самоізоляцію. Ще близько 40 шкіл повністю перевели на дистанційне навчання.
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