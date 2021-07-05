ВООЗ рекомендує проводити у школах обов’язкові тестування на COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують у школах проводити обов’язкові тестування на коронавірус. Такі заходи дозволять уникнути негативних наслідків від дистанційного навчання.

За пропозицією ВООЗ, до тестувань у школах необхідно вдаватися навіть тоді, коли випадків захворювання не виявлено.

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Зазначимо, що раніше у ВООЗ рекомендували проводити тестування на COVID-19 лише тоді, якщо була виявлена певна кількість випадків захворювань.

А тепер в організації вважають доцільним робити ПЛР-тести або тести на антиген навіть за відсутності відповідних симптомів серед учнів та вчителів.

Поки тривають літні місяці, уряди мають можливість запровадити усі необхідні заходи, які допоможуть знизити рівень захворювань та уникнути закриття шкіл,

– наголосив регіональний директор ВООЗ з питань Європи Ганс Клуге.

Адже, на його думку, закриття шкіл згубно впливає на освіту, соціальне і психологічне благополуччя дітей та молоді. "Ми не можемо дозволити пандемії позбавляти дітей освіти та розвитку", – додав Клуге.

У ВООЗ нагадали, що закриття шкіл треба розглядати лише як крайній захід, коли ситуація вже виходить з-під контролю й інші запобіжні заходи не допомагають.

До слова, ВООЗ закликала продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції навіть вакцинованим людям. Насамперед через швидке поширення штаму коронавірусу Дельта.