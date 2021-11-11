Вони не раби, – батько на Буковині відмовився віддавати чотирьох дітей до школи

У Чернівецькій області суд оштрафував на 850 гривень батька чотирьох дітей, який відмовився віддавати їх до школи через "негативний вплив на їхній розвиток". Чоловік заявив, що вірить не в соціальні, а природні закони, і не хоче, щоб його діти були рабами.

Батько Дмитро Поп’юк розповів, що разом із дружиною дає дітям "сімейну освіту". Про це йдеться у відповідній постанові суду від 8 листопада.

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Чому батько відмовився віддавати дітей до школи

Чоловік на судовому засіданні повідомив, що веде спосіб життя, наближений до природного, та вбачає у соціумі негативний вплив на розвиток і виховання своїх дітей.

Тому через це він у цьому навчальному році відмовився від освітніх послуг, які його діти могли отримувати в місцевому навчальному закладі.

На запитання судді, чому діти Поп’юка не відвідують школу, відповідач дав таку відповідь: "Мої діти мають повний вибір. Вони – не раби. Вони нікому нічого не повинні".



Дмитро Поп'юк на засідання суду / Скріншот з відео газети "Карпат"

Дружина Дмитра на судовому засіданні додала, що, коли їхній старший син був у десятому класі, його побили під час шкільної перерви. "Ніхто не відповідає за життя твоїх дітей в школі", – додала вона.

У суді йому повідомили, що він як батько дітей, зобов’язаний забезпечити їх освітою.

Вони отримують сімейну освіту. А це вище, ніж освіта соціальна. Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву – "відмовляюся від соціального навчального впливу на формування свідомості моїх дітей",

– відповів чоловік.

Дмитро Поп’юк також розповів про свій спосіб життя, який полягає у діалозі з природою. За його словами, він визнає лише "природний закон життя, який не має права переступати ніхто".

Яке покарання понесе батько

Путильський районний суд визнав Дмитра Поп’юка винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею №184 – “невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей”.

На чоловіка накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Також відповідача повинен сплатити судовий збір у розмірі 454 гривень. Батько ще може оскаржити постанову в апеляційному порядку упродовж десяти днів.

До слова, кілька місяців тому суд у Тернопільській області звинуватив жінку в невиконанні батьківських обов’язків через те, що її син не відвідував онлайн-уроків, бо вдома не було інтернету. Проте суддя вирішив не штрафувати маму хлопця, а обмежився усним зауваженням.