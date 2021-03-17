Володимир Литвин програв вибори ректора КНУ імені Шевченка

Володимир Литвин був серед претендентів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проте колишньому спікеру парламенту не вдалось сісти у крісло очільника ВНЗ: він здобув лише 4 місце.

За Литвина віддали лише 4 % голосів. Лідерами голосування стали проректори вишу – Володимир Бугров та Олександр Рожко.

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Вони набрали відповідно близько 44% і 15% голосів. За посаду ректора вони поборються у 2-му турі.

Перед голосуванням про Литвина згадав Данілов

Участь у голосуваннсеред них 598 студентів і 23 курсанти коледжів.

Як пишуть ЗМІ, перед виборами у соцмережах закликали не голосувати за Володимира Литвина – через його політичну діяльність. Одразу після засідання РНБО Олексій Данілов згадав Литвина – в контексті підписання Харківських угод. Їхню ратифікацію наразі розслідує СБУ. Литвин був серед тих депутатів, хто голосував за угоди.

Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогодні продовжують перебувати в українській політиці. Більше того, дехто з них пропонує себе на посаду, як, наприклад, пан Литвин, до державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, тим студентам, щоб зараз іти в ректори,

– наголосив секретар РНБО.

Своєю чергою, Литвин заявив, що його хочуть дискредитувати, аби отримати на посаді ректора КНУ "свою людину".

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