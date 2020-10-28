Колишній спікер Ради та очільник адміністрації президента за часів Кучми Володимир Литвин не претендуватиме на крісло ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А все через те, що він захворів на коронавірус.

Про це розповів викладач філософського факультету університету Андрій Черних у фейсбуці.

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За його словами, Володимир Литвин вже другий тиждень бореться з COVID-19 і в таких умовах точно не може займатися виборами ректора.

Тож його не буде серед кандидатів на посаду ректора КНУ імені Танаса Шевченка.

Що відомо про Володимира Литвина? Він був народним депутатом чотирьох скликань, двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради. А в 2002 році був обраний народним депутатом за списком блоку "За єдину Україну!".



Після поразки у виборах 2006 року Литвин повернувся до наукової діяльності та писав книги. А вже на виборах до Верховної Ради 2012 та 2014 року обирався народним депутатом від округу № 65.

Детальну біографію Литвина та про плагіат у його роботах – читайте у нашому матеріалі.

Хто бореться за посаду ректора КНУ: