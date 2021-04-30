Володимир Бугров офіційно став ректором КНУ імені Шевченка: наказ МОН

Володимир Бугров, який 24 березня переміг на виборах ректора КНУ імені Тараса Шевченка, офіційно очолив університет. Міносвіти уклало з ним контракт на наступні 5 років.

Володимир Бугров оприлюднив відповідний наказ з підписом міністра освіти і науки Сергія Шкарлета у соцмережі.

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"29 квітня Міністерство освіти і науки відповідно до наявних у законодавстві процедур уклало зі мною контракт. Щиро вдячний всім виборцям, моїй команді та родині за довіру та підтримку", – написав він.

У наказі МОН йдеться про те, що міністр освіти Шкарлет призначив кандидата філософських наук та професора Володимира Бургова ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка терміном на п’ять років.



Бугрова призначили ректором КНУ ім. Т.Шевченка на 5 років / Наказ МОН

Окрім того, Бугров додав, що університет розпочне новий шлях свого розвитку та пообіцяв, що його команда створить комфортні умови для реалізації ідей університетської спільноти.

Я переконаний, що завдяки спільним зусиллям нашої університетської родини, цей шлях буде успішним. Alma mater славиться не лише визначною історією та потенціалом, а й компетентними професіоналами та експертами, які готові втілювати в реальність найамбіційніші проєкти,

– додав він.

До слова, Володимир Бугров переміг на виборах ректора зі значним розривом. З ним у другому турі змагався Олександр Рожко. Проте Бугров набрав 74,31%, а Рожко – лише 12,93%.

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