Київський національний університет імені Тараса Шевченка обрав нового ректора. У другому турі найбільшу кількість голосів здобув нинішній проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Він набрав 1 839 голосів. Про це повідомила пресслужба КНУ імені Тараса Шевченка.

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З ким змагався Бугров

Опонентом Бугрова був директор Інституту геології Сергій Вижва. Він отримав 450 голосів. Жодного кандидата не підтримали 116 виборців.



Хто став ректором / Інфографіка КНУ імені Тараса Шевченка

Хто проголосував на виборах

Явка в другому турі виборів ректора КНУ становила 62,94% (2 432 людини). Загалом в університеті – 3 864 виборці. Голосувати мали право:

всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету;

а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування.

Відповідно до закону про вищу освіту, з особою, яка набрала на виборах ректора понад 50% голосів виборців, що мають право брати участь у виборах, засновник або уповноважений ним орган укладає контракт строком на 5 років.

Відзначимо! Згідно з постановою уряду та статутом КНУ, у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах більш як 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

З 2008 року посаду ректора КНУ обіймав Леонід Губерський.