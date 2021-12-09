Волинянка єдина написала радіодиктант без помилок: як їй це вдалося

Жителька села Комарове Ковельського району на Волині Галина Шура стала переможницею Всеукраїнського радіодиктанту. Вона єдина написала диктант без жодної помилки. Що відомо про перемогу жінки – читайте у статті.

Галина Шура 36 років працює вчителькою української мови та зарубіжної літератури у сільській школі. Радіодиктант вона писала вдруге у житті.

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За її словами, перший раз вона писала радіодиктант з дітьми, цього року – сама, бо було дистанційне навчання.

Як їй вдалося написати диктант без помилок

До написання диктанту готувалася. Слухала тексти Андруховича та вивчала його манеру написання текстів,

– розповіла переможниця.

За перше місце Галина Шура отримає у подарунок диплом та книги з підручниками від одного з українських видавництв.

Додамо, що всього у 2021 році на перевірку до "Українського радіо" надійшло понад 14,5 тисячі листів з текстом диктанту. З них 1 824 – у паперовому вигляді та 12 749 – на електронну пошту.

Всього однієї помилки припустилися троє учасників радіодиктанту:

Надія Палій зі Львівської області,

Максим Слюсаревський з Києва,

Юлія Шекет з Полтавської області.

До слова, минулого року 17 українців написало радіодиктант з однією або двома помилками. А без жодної помилки був лише один лист — від Христини Гоянюк. За освітою жінка лікар-бактеріолог, їй 74 роки, мешкає у Львові. Цього року вона зробила три помилки.

Всеукраїнський радіодиктант: коротко

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройшов у День писемності, 9 листопада. Автором тексту цього року став письменник Юрій Андрухович, який і читав його.

Зазначимо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій міг взяти кожен охочий.

Дивіться відео трансляції диктанту-2021: