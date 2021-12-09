Галина Шура 36 років працює вчителькою української мови та зарубіжної літератури у сільській школі. Радіодиктант вона писала вдруге у житті.
До теми В Україні провели радіодиктант-2021: відео та правильний текст
За її словами, перший раз вона писала радіодиктант з дітьми, цього року – сама, бо було дистанційне навчання.
Як їй вдалося написати диктант без помилок
До написання диктанту готувалася. Слухала тексти Андруховича та вивчала його манеру написання текстів,
– розповіла переможниця.
За перше місце Галина Шура отримає у подарунок диплом та книги з підручниками від одного з українських видавництв.
Додамо, що всього у 2021 році на перевірку до "Українського радіо" надійшло понад 14,5 тисячі листів з текстом диктанту. З них 1 824 – у паперовому вигляді та 12 749 – на електронну пошту.
Всього однієї помилки припустилися троє учасників радіодиктанту:
- Надія Палій зі Львівської області,
- Максим Слюсаревський з Києва,
- Юлія Шекет з Полтавської області.
До слова, минулого року 17 українців написало радіодиктант з однією або двома помилками. А без жодної помилки був лише один лист — від Христини Гоянюк. За освітою жінка лікар-бактеріолог, їй 74 роки, мешкає у Львові. Цього року вона зробила три помилки.
Всеукраїнський радіодиктант: коротко
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройшов у День писемності, 9 листопада. Автором тексту цього року став письменник Юрій Андрухович, який і читав його.
- Зазначимо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій міг взяти кожен охочий.
Дивіться відео трансляції диктанту-2021: