Відновлення очного навчання

Головна державна санітарна лікарка Волинської області Наталія Янко каже, що з 22 листопада почали відновлювати стаціонарне навчання учнів у школах.

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Загалом станом на 23 листопада очне навчання відновлено у 488 школах області (87% усіх закладів освіти), де працівники повністю вакциновані проти COVID-19.

Водночас від роботи відсторонили 412 працівників шкіл у зв’язку з відсутністю COVID-сертифіката.

Хоча в нас офіційно не оголошено, що школи почали стаціонарне навчання, але більшість шкіл уже навчаються очно. Тому наразі дуже важливо дотримуватися всіх протиепідемічних правил і проходити повний курс вакцинації,

– наголосила Наталія Янко.

Карантинні правила у школах

За її словами, школам, які відновили навчання, необхідно суворо дотримуватися протиепідемічних вимог, передбачених санітарним регламентом для шкіл та постановою головного державного санітарного лікаря.

Серед вимог – допуск до школи лише після проведення температурного скринінгу на вході у всіх працівників, а також учнів, створення умов для обробки та миття рук, дотримання маскового режиму персоналом, самоізоляція протягом 14 днів у випадку виявлення захворювання в колективі.

Як додала Наталія Янко, на самоізоляцію можуть не йти працівники закладу, які мають зелений сертифікат вакцинації.

Захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає

Наталія Янко додала, що протягом останнього тижня на Волині збільшилася кількість випадків захворювання на COVID-19 серед дітей. Хворіють і немовлята, і підлітки.

Так, протягом попередньої доби, 22 листопада, в області зареєстрували 571 новий випадок коронавірусу. Зокрема, померли 25 людей. Відомо, що 95% нових захворілих – це невакциновані волиняни.

За останній тиждень спостерігається ріст захворюваності і серед дитячого населення – на 9%. Щодня ми отримуємо повідомлення про 50 – 80 нових випадків серед дітей віком від кількох днів до 17 років. Усього з початку епідемії захворіли понад 6 тисяч дітей в області,

– сказала Янко.

Вона додала, що, незважаючи на запровадження в області дистанційного навчання, серед учнів і працівників загальноосвітніх шкіл продовжують реєструвати випадки захворювання на COVID-19.

Так, наразі продовжують хворіти 266 школярів і 140 працівників шкіл. Ще понад 1000 учнів і понад 50 осіб з числа персоналу – на самоізоляції.

До слова, у Львівській області школи з 23 листопада відновили очне навчання для всіх учнів. Так, 991 школа в області розпочала очне навчання, у решті шкіл (близько 100) навчальний процес відбувається й далі дистанційно.