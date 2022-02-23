На Волині засудили батька за те, що його дочка не відвідувала школу

Мешканця селища на Волині притягнули до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Все через те, що його донька протягом двох тижнів не відвідувала школу без поважної причини.

У постанові суду йдеться про те, що школярка з 30 листопада по 14 грудня 2021 року не відвідувала занять в Любешівському ліцеї.

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Батько школярки свою вину на суді визнав і повідомив, що дівчина школу вже відвідує. А ще просив при накладенні штрафу врахувати наявність на його утриманні трьох дітей і те, що він з дружиною безробітні.

Що вирішив суд? У результаті суддя наклав на чоловіка стягнення у виді попередження, тож штраф він не платитиме.

Чи можуть за це вигнати дитину зі школи

Пояснення з управління освіти

Раніше начальниця львівського управлiння освiти Зоряна Довганик розповідала виданню "Експрес", що дитина не може прогулювати школу без поважної причини.

Якщо школяр пропускає уроки за сiмейними обставинами, то батько чи мати повиннi написати пояснення, у якому мають вказати причини вiдсутностi учня. Як правило, попередньо батьки телефонують класному керiвниковi та кажуть, що дитини цього дня не буде, а пiзнiше пишуть пояснення,

– заявила вона.

Також вона зазначила, що коли дитина захворіла, то обов’язково потрібно отримувати довідку від лікаря. Бо якщо дитина 10 днів поспіль не приходить до школи без пояснення причини, то навчальний заклад має повідомити про це поліцію та службу в справах дітей.

"Такi правила поширюються на всi школи України та регламентуються постановою уряду №684 "Про затвердження Порядку облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв" (пункт 13), що набула чинностi 13 вересня 2017 року", – пояснила Довганик. Втім за прогули дитину не можуть відрахувати.

Пояснення зі служби у справах дітей

Водночас начальник львівської обласної служби в справах дітей Володимир Лис пояснює, що коли дитина без пояснення причини не приходить до школи, то спершу працівники служби "проводять роз’яснювальну роботу" з батьками.

Якщо це не допомагає, то наступного разу батьків уже можуть притягнути до адмiнiстративної вiдповiдальностi за ухилення вiд виховання дитини. Сума штрафу невелика – кiлькадесят гривень. Якщо й це не допоможе, то їх навiть можуть позбавити батькiвських прав, – зазначає Лис.

До слова, батько чотирьох дітей у Чернівецькій області змушений сплатити 850 гривень штрафу за те, що він не пускав дітей ходити до школи. Чоловік наголосив, що він та його діти є вільними людьми, і їх не варто змушувати відвідувати школу. Деталі – читайте тут.

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