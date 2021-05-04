Університет на Волині відкриває нову спеціальність, якої немає більше ніде в Україні

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки започатковують нову спеціальність для бакалаврів. Вони матимуть можливість навчатись по освітньо-професійній програмі "Художня обробка бурштину".

Перший набір розпочнеться вже у 2021 році. За словами ректора закладу Анатолія Цьося, таке рішення ухвалили 28 квітня 2021 року на засіданні вченої ради.

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Нова спеціальність створена в таких галузях знань:

"Культура і мистецтво"

"Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація".

Ще у березні стало відомо, що Волинський національний університет імені Лесі Українки та КП "Волиньприродресурс" підписали меморандум про співпрацю.

Тоді директор КП Анатолій Капустюк заявив про те, що в Україні майже не лишилося фахівців з обробки бурштину. Саме тому вирішили створити нову освітньо-професійну програму.

Анатолій Цьось закликав випускників навчальних закладів отримати унікальну, єдину в Україні спеціальність.