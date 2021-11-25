На Волині вчитель побив до струсу мозку учня 7 класу: як його покарали
Джерело:реєстр судових рішень
Вчитель трудового навчання Торчинського ліцею на Волині рік тому побив учня 7 класу до струсу мозку. Чоловік лише зараз отримав вирок суду – 220 годин громадських робіт ма майже 10 тисяч гривень морального відшкодування.
Що відомо про побиття учня
Інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді педагог, намагаючись припинити конфлікт між учнями, відвів одного з них у роздягальню та побив.
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Педагог спочатку вдарив хлопця об стіну, а потім поставив підніжку. В результаті учень 7 класу отримав струс мозку та гематому потилиці.
Як коментує ситуацію вчитель
В суді 18 листопада 2021 року обвинувачений вчитель категорично відхиляв звинувачення та не визнав свою вину.
Він пояснив, що в той день у шкільному коридорі він помітив учнів, які начебто сварились. Він зробив їм зауваження, але діти не відреагували.
Чоловік планував завести учня до директора, але того не було, тому він завів хлопця у роздягальню з наміром поговорити. Він каже, що розмова відбувалась на підвищених тонах, втім, фізичного насильства з його боку не було.
Як педагога покарав суд
Суд таки визнав вчителя винним, зокрема, це підтвердили опитані свідки. і призначив йому 220 годин громадських робіт та зобов'язав виплатити моральну компенсацію:
- 1800 гривень – матеріальних збитків батьків учня,
- ще 8 тисяч гривень – морального відшкодування дитині.
Зазначається, що вирок вчитель ще може оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.
До слова, днями на Волині стався гучний випадок булінгу – вчителька фізики побила учня. Педагогиня спершу сварила дев’ятикласника, а тоді вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють: це вже не перший такий інцидент за участі цієї освітянки. Деталі та відео – дивіться за посиланням.