На Волині на території школи вибухнула котельня: фото інциденту
Джерело:поліція Волинської області
На території школи у селі Прохід Ратнівському районі на Волині раптово вибухнула котельня. Поліція вже з’ясовує обставини інциденту.
Котельня розміщувалась на території школи. На місці працюють працівники поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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У поліції повідомили, що ніхто з 64 дітей, 18 вчителів та персоналу не постраждав. Правоохоронці одразу евакуювали всіх дітей та працівників школи.
Рятувальники ДСНС встановили, що горіння в одноповерховій котельні, розташованій за 30 – 40 метрів від школи, не було. Лише у приміщенні котельні стався вибух. Причини події наразі з’ясовуються.
Зазначимо, що будівля котельні одноповерхова, окремо розташована, розмір в плані 5х4 метри.
Вибух котельні на території школи на Волині
До слова, у Харкові евакуювали всіх учнів та працівників школи №78 через повідомлення про вибухівку. Цю інформацію підтвердили у поліції, там вже обстежують приміщення. Згодом надійшла інформація про "мінування" інших шкіл у Харкові:
- №54 (вулиця Академіка Богомольця, 4),
- №64 (вулиця Руслана Плоходько, 5-В),
- №130 (вулиця Світланівська, 23),
- №154 (проспект Людвіга Свободи, 42-Б),
- №113 (проспект Архітектора Альошина, 9),
- №36 (вулиця Алчевських, 55).