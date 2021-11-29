Котельня розміщувалась на території школи. На місці працюють працівники поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До теми В Одесі під час уроку учням на голови впала стеля: відео з місця події

У поліції повідомили, що ніхто з 64 дітей, 18 вчителів та персоналу не постраждав. Правоохоронці одразу евакуювали всіх дітей та працівників школи.

Рятувальники ДСНС встановили, що горіння в одноповерховій котельні, розташованій за 30 – 40 метрів від школи, не було. Лише у приміщенні котельні стався вибух. Причини події наразі з’ясовуються.

Зазначимо, що будівля котельні одноповерхова, окремо розташована, розмір в плані 5х4 метри.



Вибух котельні на території школи на Волині

До слова, у Харкові евакуювали всіх учнів та працівників школи №78 через повідомлення про вибухівку. Цю інформацію підтвердили у поліції, там вже обстежують приміщення. Згодом надійшла інформація про "мінування" інших шкіл у Харкові: