Вчителі оскаржують відсторонення у суді

Цікаво, що деякі з них навіть вимагають грошову компенсацію за вимушений прогул, а одна освітянка – ще й моральну компенсацію.

До теми У Сумах вакцинувалися 100% працівників шкіл: деталі

Позови подали:

дві працівниці школи №2,

педагоги з ліцею №11,

педагоги школи №9 з Ковеля,

вчителі Гішинської гімназії та Люблинецького ліцею,

троє працівниць дитячого садка №11 та одна із дитсадка №14 "Перлина".

Відповідачами є адміністрації школи №2, ліцею №11 та Люблинецького ліцею Волинської обласної ради, в усіх інших справах – управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Що просять педагоги

Вчителі зі школи №2 та Гішинської гімназії, крім скасування наказу про відсторонення від роботи, просять стягнути зарплату за час відсторонення, а в останньому випадку – моральну компенсацію.

Зазначимо, що з 8 листопада освітяни, які не пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, були відсторонені від роботи без збереження зарплат. Окрім того, з цього ж дня Волинь перейшла у червону зону епіднебезпеки.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.

До слова, у МОН повідомили, що наразі 2,8 тисячі педагогів досі є відстороненими від роботи. Найбільше відсторонених вчителів зафіксовано в Рівненській (384 вчителі) та Київській (281 вчитель) областях.