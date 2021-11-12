На Волині 15 школярів отруїлися перцевим газом: що відомо про стан дітей

У школі села Маневичі, що на Волині, 15 школярів надихалися перцевого газу та потрапили до лікарні. Інцидент трапився на території місцевого ліцею № 1, де учні розбризкали отруйну речовину з балончика.

Хто розпилив перцевий балончик у школі

У поліції розповіли, що перцевий газ із балончика розпиляли двоє 9-класників у порожньому класі. Після чого в приміщенні з’явився відчутний сторонній запах.

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Школярі вирішили провітрити клас та відчинили вікна та двері у класі. Через це речовина поширилася на коридор, повз який проходили інші учні.

Усіх дітей, які поскаржилися на погане самопочуття, госпіталізували до місцевої лікарні. Завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої на Волині Станіслав Лінік розповів Суспільному, що отруєння перцевим газом зафіксували у 15 учнів.

Зі школи було транспортовано до лікарні 15 дітей, потім ще виїжджали до двох дітей додому. Хворі були госпіталізовані з алергічними проявами, але основне – це отруєння перцевим балончиком, немедикаментозне отруєння,

– зазначив медик.

Який стан учнів

Директор Маневицької багатопрофільної лікарні Олег Бегаль додав, що госпіталізованим дітям від 11 до 13 років. Їх оглянули черговий лікар, педіатр і реаніматолог.

"Десятьох дітей після надання допомоги, зокрема протиалергічних препаратів, відпустили додому, а ще п'ятьох залишили під наглядом у лікарні", – зазначив директор медзакладу.

За словами Олега Бегаля, частина дітей скаржилася на загальну слабкість, запаморочення, сльозотечу та пирхоту в горлі.

П'ятеро дівчат, у яких зранку були скарги на важкість дихання та пирхоту в горлі, ми залишили під наглядом на день. Також їх оглянув лор та окуліст. Скарг у пацієнток уже немає,

– додав директор лікарні.

За інформацією поліції області, наразі триває перевірка, після проведення якої визначать міру відповідальності для підлітків, які вчинили правопорушення.

До слова, батьки четвертокласників Рожнятівського ліцею в Івано-Франківській області розповіли, що вже кілька років їхні діти потерпають від агресії двох братів-однокласників. Кілька фактів булінгу підтвердила і поліція. Деталі – читайте тут.

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