Через пандемію коронавірусу вищі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Тим часом осінні канікули у школах мають розпочатися швидше. Рішення прийматиме влада на місцях, однак освітян просять, аби до 15 жовтня дітей відправили на відпочинок.

Такі рішення влада прийняла під час наради з президентом Зеленським. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів,

– зауважив він.

За словами Радуцького, на таке рішення влада пішла через низку спалахів COVID-19 поміж співробітниками вишів та серед студентів. Є навіть смертельні випадки: попереднього тижня від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер декан географічного факультету КНУ імені Шевченка.

"Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність", – додав парламентар.

Водночас під час наради за участю президента було прийняте рішення про те, що осінні канікули у школах мають розпочатись раніше.

Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня,

– наголосив Радуцький.

Зауважимо, що ні на сайті Міносвіти, ні в Офісі Президента поки не з’явилися тексти відповідних рішень.