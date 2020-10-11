ВНЗ в Україні переходять на дистанційне навчання, а школи відправляють на дочасні канікули
Через пандемію коронавірусу вищі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Тим часом осінні канікули у школах мають розпочатися швидше. Рішення прийматиме влада на місцях, однак освітян просять, аби до 15 жовтня дітей відправили на відпочинок.
Такі рішення влада прийняла під час наради з президентом Зеленським. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.
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Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів,
– зауважив він.
За словами Радуцького, на таке рішення влада пішла через низку спалахів COVID-19 поміж співробітниками вишів та серед студентів. Є навіть смертельні випадки: попереднього тижня від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер декан географічного факультету КНУ імені Шевченка.
"Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність", – додав парламентар.
Водночас під час наради за участю президента було прийняте рішення про те, що осінні канікули у школах мають розпочатись раніше.
Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня,
– наголосив Радуцький.
Зауважимо, що ні на сайті Міносвіти, ні в Офісі Президента поки не з’явилися тексти відповідних рішень.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Несприятлива. В Україні вже кілька днів поспіль приріст хворих тримається на рівні близько 5 – 6 тисяч інфікованих в день. Станом на 11 жовтня інфікувалися вже 261 034 українці, одужали від COVID-19 113 507 пацієнтів, а померли, на жаль, – 4 972 людей.
За попередню добу додалося 4 768 нових хворих.