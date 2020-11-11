Вищі навчальні заклади України готові приймати на навчання білорусів. У Міносвіти кажуть, що раніше отримали численні прохання від громадян країни-сусідки.

Білорусам не потрібна віза та запрошення від ВНЗ

Для в'їзду на території України задля отримання освіти, білорусам не потрібна віза або запрошення від вишу. Про це повідомила пресслужба профільного відомства.

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Ті, хто бажає отримати вищу освіту в Україні, мають можливість вступити у навчальні заклади на здобуття освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань,

– мовиться у повідомленні Мвнсосвіти.

Для того, аби бути зарахованим до вишу у 2020 – 2021 навчальному році слід подати документи не пізніше 15 грудня.

Зверніть увагу! Документи про освіту, видані в Білорусі, на підставі яких відбуватиметься вступ, можна подати без проставлення на них апостилю. Вони будуть визнані в Україні.