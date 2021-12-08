Вночі прокидається в сльозах: у Тернополі батько заявив, що вихователька б'є його сина

У Тернополі батько 3-річного хлопчика заявив, що вихователька у дитячому садочку била його сина. Після цього малюк не хоче йти до закладу, перестав ходити на горщик, а вночі прокидається в сльозах і кличе маму

Чоловік написав про це у батьківському чаті, проте його видалили з групи та засудили – звинуватили в тому, що він зірвав заняття і влаштував стрес дітям.

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За словами Олександра Ширшина, влітку вони з дружиною віддали дітей до садочка №26. Діти швидко адаптувалися і ходили із задоволенням. Проте одного дня сталася прикра ситуація.

Вихователька стиснула руку дитині

Син повернувся додому з червоною рукою. Його запитали, що сталося, у відповідь: "Тьотя била". Дитині 3 роки, навряд чи таке б вигадала, бо ніколи схожих вимислів за ним не помічав,

– розповів чоловік.

Він подзвонив виховательці, і та пояснила, що вона "просто сильно стиснула руку хлопчику", і ніжна дитяча шкіра почервоніла. Олександр сказав, щоб таких "просто" більше не було і що застосовувати силу до його дитини заборонено.

На цьому питання закрили. Однак, як каже батько, за кілька тижнів малюк став мовчазним і незвично спокійним. Часто плакав і капризував, що не схоже на нього. Ще кілька тижнів батьки не водили сина до садочку.

Хлопчик не хоче ходити до садочку

А коли дитина пішла до садочка, то через якийсь час кілька днів підряд не ходив на горщик, пісяв у штани. Просився постійно до мами на руки. Вночі прокидався і в сльозах кликав маму. Майже все продовжується і зараз,

– наголосив Олександр.

Тоді дитину ще на два тижні лишили вдома. На запитання, чи піде він у садочок, хлопчик батькам відповів негативно – сказав, бо "тьотя б'є" по ніжці. Показав рукою, як і куди.

Зважаючи на все це, Олександр наступного дня пішов із сином до садочка. Коли вони побачили працівницю, яка, на думку батька, могла бити малюка – той помахав їй і сховався за тата.



Дитячий садочок №26 у Тернополі / Фото Тернопільська міськарада

Вихователька сказала, що відколи ми з'явилися, то зі мною одні проблеми, хоча ми долучалися і матеріально, і фізичною працею до благоустрою садочку і жодних зауважень на мою адресу не було", – зауважив чоловік.

У садочку начебто все хочуть зам'яти

Олександр вирішив викликати поліцію та звернутись до управління освіти. Вихователька ж сказала, що буде писати на нього зустрічну заяву. Однак керівництво закладу запевнило, що все можна вирішити в межах садочка. Його намагалися переконати, що такого не може бути, і діти в цьому віці схильні фантазувати.

Чоловік пішов на поступки і сказав, що до поліції поки не буде звертатися. Але написав заяву на ім'я завідувачки з проханням провести перевірку і розслідування інциденту.

Тим часом вихователька у чаті з батьками попросила її підтримати і заявила, що Олександр вивів із рівноваги весь колектив своїми "погрозами" про поліцію і скаргами.

Інші батьки засудили Олександра

Вихователька попросила інших батьків засвідчити Олександру, що до всіх дітей у садочку ставляться з повагою. А якщо є упереджене ставлення, можливо, варто змінити групу чи садочок.

Ще вихователька висловилась за весь колектив закладу – мовляв, якщо потрібно, вони звільнять місця для "толерантніших, досвідчених працівників".

Тут мене видаляють із чату батьків і пишуть, як я неправильно вчинив, що зірвав заняття і влаштував стрес дітям, хоча дітей ніхто не чіпав і вони навіть не бачили того, що відбувалося,

– переповів чоловік.

За його словами, інші батьки сказали, що такого не може бути, бо якби їхню дитину хтось із вихователів образив, то дитина б про це повідомила.” І хоча моя дитина саме так і зробила, мене звинуватили, що я мелю нісенітниці”, – додав він.

Зараз Олександр чекає на результати перевірки і шукає психолога, який міг би попрацювати із сином і дати висновок.

Також він опублікував відгуку мами одного з вихованців цього дитсадка, яка теж зіштовхнулася з булінгом вихователів у 2019 році. Жінка розповіла, що зайшла до групи і побачила, як вихователька била дитину.

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До слова, нещодавно у мережі з'явилася інформація про інцидент на Полтавщині, де вихователі знущалися над 4-річною Ніколь в садочку. Вони нібито під час тихої години їй скотчем замотали руки та ноги, а також заклеїли рот, щоб вона не плакала. Тепер цю справу розслідує поліція. Деталі – у статті.

Текст публікації Олександра Ширшина:

З літа ми віддали дітей до садочку. Діти почали ходити із задоволення, без плачу, швидко адаптувалися до режиму тощо. Якось вертається Санич додому з червоною рукою. Його питаються, що сталося, відповідь: Тьотя била.

Дитині 3 роки, навряд чи таке б видумала, бо ніколи схожих вигадок за ним не помічав. Я, звісно, одразу написав “тьоті», сказав, що ввечері подзвоню і в ході розмови зі слів цієї "тьоті" виявилося, що вона наче просто сильно стиснула руку дитині, а ніжна шкіра дала почервоніння. Пояснивши, що таких «просто» більше не має бути і що застосовувати силу до моєї дитини заборонено і небезпечно, мені здалося, що ми дійшли порозуміння.

Через пару тижнів Санич став мовчазним, майже не бігав, вся його активність десь поділася. Почав з будь якого приводу плакати, хоча такого ніколи не було, і капризувати. Після кількох тижнів вдома, знову більш-менш почав приходити в себе. Пішов до садочку і через якийсь час кілька днів підряд не ходив на горшик, пісяв в штани. Просився постійно до мами на руки. Вночі прокидався і в сльозах кликав маму. Майже все продовжується і зараз.

Побувши знову два тижні вдома, питаємось, чи він іде в садочок. Відповідь була негативна. На питання "чому?", сказав, що тьотя б‘є. Запитавшись як, сказав, що ножку б‘є і показав рукою як і куди. Нагадаю, що дитині 3 роки. Жодних проявів обманути батьків з його боку не було раніше.

Враховуючи зміну в поведінці і слова дитини, я на наступний день пішов з ним до садочку. Потенційній "тьоті" на її привітання він показав рукою привіт, а коли я поставив його на землю, то сховався за мене. На моє прохання розповисти хто його бив, він знову показав похлопуванняв долонею по нозі.

"Тьотя" сказала, що від коли ми з‘явилися, то зі мною одні проблеми, хоча ми докладалися і матеріально, і фізичною працею до благоустрою садочку і жодних зауважень в мою адресу не було.

Я вирішив викликати поліцію та управління освіти, розпочати весь законний процес розслідування та притягнення до відповідальності винних. Керівництво мене запевнили, що все зможуть вирішити в межах садочку, намагаючись переконати, що такого не може бути і діти в цьому віці схильні до фантазування.

Заяву написав на ім‘я завідуючої з проханням провести перевірку. Сказав, що в поліції та управління освіти поки не буду звертатися, але в разі, якщо ситуація не вирішиться, то наступні кроки будуть саме такі.

В цей час "тьотя" пише в чат з батьками, що я вивів з рівноваги весь колектив своїми "погрозами" про поліцію і скарги і просить батьків підтримати її (фото додаю). Тут мене видаляють з чату батьків і пишуть, як я неправильно вчинив.