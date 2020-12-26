Власну політичну кар'єру я не роблю, – Шкарлет
Сергій Шкарлет заявив, що його 25-річний досвід у сфері освіти може стати корисним для розвитку освітянського середовища в Україні.
З профільним комітетом завжди була конструктивна співпраця. Про це очільник МОН Шкарлет заявив в ефірі "Українського радіо".
Актуально Важливо, щоб міністерство очолював професіонал, – ректор НУ ЛП пояснив, чому підтримує Шкарлета
Я абсолютно спокійно казав, зокрема в перших інтерв'ю, що власну політичну кар'єру я не роблю,
– наголосив Шкарлет.
Що ще сказав глава МОН
- Жорсткого непідтримання його кандидатури не було.
- У комітетах працюють різні люди, і кожен з них має власні думки щодо розвитку освіти в Україні.
- Саме таке розмаїття думок дозволяє українській освіті здійснювати прогрес.
- Щодо постановлення про звільнення Шкарлета з посади глави МОН, яку зареєстрували нардепи від фракцій "Голос" та "Європейська солідарність", то вони мають на це право.
- Подальший розвиток подій залежатиме від депутатів.
- У будь-якому випадку Шкарлет вийшов з освітянського середовища, наразі працює у ньому і туди ж буде повертатися.
Що відомо про призначення Шкарлета
- 17 грудня Верховна Рада підтримала кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України.
- Раніше Шкарлет обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків глави МОН.
- Після призначення Шкарлета у Києві та Львові відбулися акції протесту.
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