Сергій Шкарлет заявив, що його 25-річний досвід у сфері освіти може стати корисним для розвитку освітянського середовища в Україні.

З профільним комітетом завжди була конструктивна співпраця. Про це очільник МОН Шкарлет заявив в ефірі "Українського радіо".

Актуально Важливо, щоб міністерство очолював професіонал, – ректор НУ ЛП пояснив, чому підтримує Шкарлета

Я абсолютно спокійно казав, зокрема в перших інтерв'ю, що власну політичну кар'єру я не роблю,

– наголосив Шкарлет.

Що ще сказав глава МОН

Жорсткого непідтримання його кандидатури не було.

У комітетах працюють різні люди, і кожен з них має власні думки щодо розвитку освіти в Україні.

Саме таке розмаїття думок дозволяє українській освіті здійснювати прогрес.

Щодо постановлення про звільнення Шкарлета з посади глави МОН, яку зареєстрували нардепи від фракцій "Голос" та "Європейська солідарність", то вони мають на це право.

Подальший розвиток подій залежатиме від депутатів.

У будь-якому випадку Шкарлет вийшов з освітянського середовища, наразі працює у ньому і туди ж буде повертатися.

Що відомо про призначення Шкарлета