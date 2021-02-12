Вам набридло працювати на інших та хочеться відкрити власну справу? Відкиньте всі страхи та вагання, адже успішні люди саме з цього й починають.

Джерело: 24 канал

Буде нелегко, та якщо докласти достатньо зусиль, вас неодмінно чекає хороший результат. Освіта 24 за підтримки партнера Canon створила просту інструкцію, що і як необхідно зробити для першого серйозного кроку у світ підприємництва.

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Ідеї для бізнесу

Перш за все, щоб почати власну справу в Україні, вам потрібна ідея. Знайти її допомагають або серйозний мозковий штурм, або ж навички та знання, які у вас вже є. Перетворити на бізнес з легкістю можна ваше хобі. Якщо ви добре малюєте, фотографуєте чи займаєтеся різьбою по дереву, це може стати хорошим джерелом доходу.

Діяти можна за 4 головними напрямками:

Виробництво товарів . Тут зазвичай необхідні достатньо великі капіталовкладення. Якщо ви захочете продавати, наприклад, глиняний посуд, вам знадобляться спеціальні інструменти, зокрема гончарний станок, фарби та піч для обпалювання.

Творчість . У цьому напрямку великий стартовий капітал не потрібний. Якщо у вас є талант до написання творів, віршів чи музики, то щоб створити геніальний бестселер чи цінний твір мистецтва, захмарних коштів не потрібно.

Надання послуг . Почати такий бізнес можна й з невеликим бюджетом, та дорогою стане його реклама. Необхідно буде добре подумати, як повідомити потенційного клієнта про свою діяльність. Якщо послуги будуть дійсно затребуваними на ринку, рекомендації задоволених покупців стануть вашими найкращими союзниками.

Торгівля. Від пропозиції кави з собою до інтернет-магазину – тут однозначно є де розгулятися. У цьому напрямі доведеться орендувати приміщення або ж витрачатися на розробку сайту. Окрім цього, необхідно буде напрацьовувати базу постачальників товарів, постійно контролювати зміни та ціни на продукцію.



Як знайти ідею для бізнесу / Фото Pexels

Створення бізнес-плану

Для того, щоб чітко зрозуміти всі етапи вашого проєкту, а також необхідні на його реалізацію ресурси та бюджет, доведеться почати з найважливішого документа – бізнес-плану. Він буде корисним як для вас особисто, так і для потенційних інвесторів.

Структура бізнес-плану має містити у собі такі пункти:

Чіткий та зрозумілий опис товару чи послуг , які ви збираєтеся продавати. Вкажіть сильні сторони вашого бізнесу, чим пропозиція відрізняється від вже наявних на ринку, які у вас переваги. Визначте основних конкурентів та поясніть всі складові цінової пропозиції. Окресліть цільову аудиторію вашого бізнесу.

Маркетингову стратегію . Вивести продукт на ринок набагато легше, ніж заставити покупця його придбати. Як ви просуватимете свій бізнес, які рекламні та інші методи використовуватимете. Розпишіть детальний план дій.

Кілька варіантів розвитку власної справи. Розгляньте не тільки позитивні, але й негативні сценарії. Які ризики у вашого майбутнього бізнесу? Скільки часу знадобиться, щоб він окупився? Проаналізуйте комерційний проєкт з фінансової точки зору.

Завжди необхідно мати кілька варіантів бізнес-плану, адже інвестори часто звертають увагу на різні показники та стратегії. Будьте готовими представити свій проєкт будь-коли, адже часто потенційних партнерів можна зустріти просто на вулиці, в кафе чи під час відпочинку. Видрукуйте кілька варіантів бізнес-плану та завжди носіть їх з собою.

Для друку радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Великий запас чорнил дозволить постійно удосконалювати власні проєкти та друкувати їх безмежну кількість, а якість готових бізнес-планів здивує навіть найскептичніших інвесторів.

Принтерами Canon можна видрукувати навіть великі проєкти. Вміст чорнильниць дозволяє друкувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) та до 7 700 сторінок у кольорі.

Важливо! Варто використовувати оригінальні чорнила виробництва Canon, адже вони розроблені з урахуванням всіх технічних характеристик пристроїв. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сторонніх виробників, ви завдасте шкоду не тільки якості друку, але й можете вивести принтер з ладу.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Де взяти гроші на бізнес

Три “F” (Family, Friends, Fools). Термін, який походить з Кремнієвої долини в США. Три найочевидніші джерела отримати гроші, що в перекладі з англійської означають:

сім’я;

друзі;

дурні.

Згідно зі статистикою, 90% стартапів саме так починають свою комерційну діяльність.

Краудфандинг . В інтернеті існує безліч платформ, на яких можна розмістити власний проєкт та звернутися до людей з пропозицією вкласти в нього гроші. Якщо ваша ідея є унікальною та сподобається користувачам, є велика ймовірність отримати фінансову допомогу для її реалізації. Найпопулярнішою платформою для краудфандингу є американський Kickstarter.

. В інтернеті існує безліч платформ, на яких можна розмістити власний проєкт та звернутися до людей з пропозицією вкласти в нього гроші. Якщо ваша ідея є унікальною та сподобається користувачам, є велика ймовірність отримати фінансову допомогу для її реалізації. Найпопулярнішою платформою для краудфандингу є американський Kickstarter. Власні кошти . Деякі проєкти можна розпочинати, маючи в кишені тільки 100 доларів, але багато що залежить від добре продуманої стратегії та правильної бізнес-ніші. Такий спосіб забирає багато часу, зате ви будете повністю застраховані від відповідальності у випадку провалу з чужим капіталом.

. Деякі проєкти можна розпочинати, маючи в кишені тільки 100 доларів, але багато що залежить від добре продуманої стратегії та правильної бізнес-ніші. Такий спосіб забирає багато часу, зате ви будете повністю застраховані від відповідальності у випадку провалу з чужим капіталом. Інвестиції. Пошук людей та компаній, які захочуть вкласти гроші у вашу ідею – один із найпоширеніших способів почати власну справу. Ви можете скласти список представників великого бізнесу, які, на вашу думку, можуть зацікавитися проєктом. Беріть участь в конференціях та навчальних курсах з підприємництва, адже саме тут можна знайти однодумців.

Багато таких заходів організовуються в онлайн-режимі та часто є безкоштовними. Долучившись до бізнес-конференцій, не втрачайте можливості згадати про свій проєкт, розповісти про унікальну ідею.

Для онлайн-зустрічей радимо використовувати Canon EOS M50 Web Kit. Відмінна якість зображень дозволить сповна передати вашу ідею однодумцям навіть за умов недостатнього освітлення.

Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 канал

Гранти . Якщо ваш проєкт орієнтований на розв'язання суспільних проблем, ви цілком можете спробувати отримати фінансовий грант на його реалізацію. В Україні діє безліч програм фінансування наукових, соціальних та інноваційних проєктів від ЄС, США, Канади та інших країн.

. Якщо ваш проєкт орієнтований на розв'язання суспільних проблем, ви цілком можете спробувати отримати фінансовий грант на його реалізацію. В Україні діє безліч програм фінансування наукових, соціальних та інноваційних проєктів від ЄС, США, Канади та інших країн. Кредит. Налаштувавшись рішуче, можна скористатися кредитними коштами від банку. Це один з найнебезпечніших методів фінансування власної справи, адже процентні ставки можуть з часом раптово вирости. Окрім цього, до бізнес-плану доведеться додати ще один пункт виплат – відсотки, які щомісячно необхідно віддавати банку.

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