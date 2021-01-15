Створити бізнес в Україні та зробити його дієвим – мрія кожного українського підприємця. Всі великі світові корпорації розпочинали своє існування з невеликих стартапів, а згодом розвинулися та зараз приносять своїм власниками хороші прибутки.

Журналісти Освіти 24 за підтримки Canon підібрали кілька цікавих та корисних онлайн-курсів, які допоможуть зробити ваш бізнес успішним.

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Де знайти безкоштовні курси? Однією з найрозвинутіших онлайн-платформ з пропозиціями якісних лекцій та тренінгів в Україні є Prometheus. Тут зібрано найбільшу кількість безкоштовних онлайн-курсів від провідних вітчизняних і закордонних викладачів, університетів та компаній.

Все починається з ідеї

Бізнес-стартапи / Фото Unsplash

Курс "Як створити стартап" восени 2014 року викладали у Стенфордському університеті. На платформі Prometheus його адаптували й переклали українською мовою.

В оригіналі творцями лекцій були:

Сем Альтман, президент найвідомішого в світі венчурного фонду Y Combinator

Дастін Московіц, співзасновник Facebook.

Пітер Тіль, співзасновник PayPal

Пройти курс від світових зірок стартап-світу можна повністю безкоштовно. Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеоматеріалів.

Розрахована тривалість курсу – 6 тижнів, та ви завжди зможете розподілити свій час, адже всі матеріали є у постійному відкритому доступі.

У програмі курсу:

Чому варто наважитись розпочати власну справу? Чому слід починати саме зараз, навіть якщо ви студент?

Пошук успішної бізнес-ідеї. Місія нової компанії.

Побудова команди та управління нею.

Продукт, який обожнюють користувачі. Якість продукту . Комунікація з клієнтами. Метрики та оцінка результатів.

. Комунікація з клієнтами. Метрики та оцінка результатів. Труднощі на початку. Як подолати проблеми? Як змусити ЗМІ говорити про вас?

Ви – керівник. Авторитет та впливовість. Навички лідерства .

. Як збільшити прибутки?

Корпоративна культура компанії.

Продажі та маркетинг. Як залучити інвесторів?

Корисна порада! На етапі створення стартапу радимо нотувати всі свої думки, бажання та цілі графічно: у вигляді колажів, окремих малюнків чи фото. Це допоможе краще окреслити цілі проєкту та структурувати подальший бізнес-план.



Зібрати все разом допоможуть принтери Canon серії MegaTank. Друкуйте свої ідеї з великою швидкістю з ПК, смартфонів та хмарних сховищ, не витрачаючи час на підключення проводів.

Комунікація з іноземними партнерами та інвесторами

Англійська для бізнесу / Фото Pexels

Якщо ваш бізнес передбачає співпрацю з зарубіжними клієнтами чи партнерами, знання англійської тут точно не завадить.

Онлайн-курс "Бізнес-англійська" пропонує всього за 5 тижнів безкоштовно вивчити ключову бізнес-лексику та основи граматики.

Іванна Табачук, викладачка лекцій, вже 10 років працює в ІТ-рекрутингу кількох іноземних компаній та має три міжнародні сертифікати з викладання англійської для бізнесу.

Курс поділено на 3 частини:

Лексична частина з двома темами, що присвячені граматиці. Розвиток практичних навичок та підготовка до поширених в бізнес-середовищі ситуацій. Поради щодо поглибленого вивчення іноземної мови.

Юридична складова та податки

Як юридично правильно оформити свій бізнес / Фото Pexels

Метою курсу "Юридичні аспекти створення та ведення бізнесу в Україні" є доступно розповісти слухачам про всі юридичні формальності та вимоги ведення підприємницької діяльності.

Слухачі можуть ознайомитися з основними юридичними аспектами започаткування бізнесу, правильності його ведення, чистоти обліку і сплати податків.

Тривалість курсу розрахована на 6 тижнів, а інформація буде корисною для всіх підприємців: тих, хто тільки планує почати власну справу, та тих, хто вже має існуючий бізнес.

Теми онлайн-курсу:

Форми ведення бізнесу

Порядок реєстрації бізнесу

Оподаткування

Договірна діяльність

Аспекти трудового права

Порядок перевірок підприємств

Операційна діяльність (менеджмент)

Співпраця з іноземними компаніями

Управління фінансами

Фінансова грамотність у веденні бізнесу / Фото Pexels

Чому одні підприємства стають успішними, а інші – ні? Які загальні принципи управління фінансами, що визначають успіх? Як оцінити ефективність та інвестиційну привабливість бізнесу? Про це й не тільки розповідають на курсі "Фінансовий менеджмент".

Пройти курс можна за 6 тижнів, протягом яких економіст та викладач авторських фінансових курсів Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко допоможе освоїти наступне:

загальні принципи управління фінансами

сутність ключових фінансових показників та способи їх виміру

який капітал необхідний для створення бізнесу

які показники свідчать про потенційну успішність бізнес-проєктів

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Соціальний сегмент на бізнес-ринку

Стратегії створення соціального бізнесу / Фото Unsplash

Головною метою курсу "Соціальне підприємництво" є отримання учасниками знань та умінь, необхідних для ефективного запуску соціального бізнесу чи участі готових підприємств у соціальних проєктах.

Слухачі дізнаються, чому деякі підприємства відходять від традиційних прибуткових та неприбуткових видів діяльності, створюючи гібридний підхід до ведення бізнесу.

Курс, створений за підтримки Western NIS Enterprise Fund, можна пройти протягом 5 тижнів.

Для кого лекції будуть цікавими:

Охочим відкрити власну справу, яка буде корисною для суспільства

Підприємцям, які хочуть займатися соціальними проєктами

Представникам неприбуткових організацій, які прагнуть більше фінансових можливостей

Викладачам бізнес-дисциплін, які шукають нові підходи у навчанні студентів

Сертифікати за успішне проходження курсів

Протягом курсів учасникам пропонують проходити тести для перевірки набутих знань. У кінці кожного розділу та після завершення всіх лекцій на слухачів чекає низка завдань. За умови позитивної здачі тестів платформа Prometheus генерує сертифікат з вашим іменем.

Роздрукувати нагороду ви можете за допомогою принтерів Canon MegaTank, адже компанія гарантує якість спеціально розроблених кольорових чорнил. Це дозволить не тільки насолодитися багажем здобутих знань, але й додати навчальному процесу яскравих барв.

Принтер компанії Canon / Фото 24 каналу