Вкласти в розвиток держави та заробити: як інвестувати в державні облігації

Про облігації внутрішньої держпозики чули далеко не всі. Однак, зі стрімким розвитком інвестиційного ринку грошові вклади в державу залишаються чи не найвигіднішим способом примножити власні заощадження.

Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала всю інформацію про інвестиційний інструмент державних облігацій та визначила, як і наскільки вигідно вкладати туди гроші. Чим інвестиції в ОВДП відрізняються від звичайних депозитів та як стати вкладником – читайте далі в матеріалі.

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Що таке облігації внутрішньої держпозики

Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) – це цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Інвестувати в них можуть звичайні фізичні чи юридичні особи, а також іноземні компанії.

Такі позики номінуються у гривні, євро або доларах. У перших двох випадках позичальник після погашення отримує кошти у тій самій валюті, але в доларах відбувається індексація за курсом та дохід перераховується у гривнях.

Переваги та недоліки інвестицій в ОВДП

Як і всі фінансові інструменти, ОВДП має низку переваг та недоліків.

Переваги:

Надійність . На відміну від послуг комерційних банків, де гарантії бувають сумнівними, а процентна ставка може змінюватися, держава гарантує вкладникам повернення їх коштів та стабільний відсоток.

Дохідність . Прибуток від інвестицій в державні облігації є вищим, ніж від звичайних депозитів.

Оподаткування . Не потрібно сплачувати низку податків, які зазвичай є обов’язковими в пропозиціях фінансових установ.

Продаж. У будь-який момент облігації можна перепродати іншій особі, що в решті видах грошових вкладів зробити неможливо.

Недоліки:

Великий мінімальний вклад . Для купівлі ОВДП необхідно мати доволі багато коштів та вміти пояснити їх походження. Номінал однієї облігації складає 1 000 гривень, але оптимально вкладати щонайменше 100 000, адже різні комісії на початку та сплата відсотку за погашення просто “з’їдають” можливий прибуток.

Оформлення. Щоб інвестувати в ОВДП, необхідно зібрати низку документів, й оформлення вас як вкладника може тривати понад тиждень, коли для звичайного банківського депозиту все це можна зробити за кілька хвилин.

Як стати вкладником

Купуючи державні облігації, ви не тільки з часом отримуєте прибуток, але й допомагаєте розвитку країни. Україна фактично позичає у вас гроші, й спрямовує їх на різні галузі економіки, сплачуючи вам за це відсоток.

На українському ринку купити державні облігації можна за допомогою різних фінансових установ, зокрема через банки, малих брокерів чи інвестиційні компанії.

У випадку з банками можуть бути додаткові обов’язкові умови, наприклад, VIP-рахунки чи відкритий великий депозит. Малі брокери є не надто надійними, адже часто можна натрапити на непрофесіоналів. Перевірені інвестиційні компанії, які існують на ринку вже давно, для купівлі ОВДП є найкращими посередниками.

Для купівлі ОВДП необхідні такі документи:

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний код;

повні реквізити особистого банківського рахунку;

виписка з рахунку, що підтверджує дохід.

Як вкласти гроші в державні облігації / Фото Unsplash

Витрати під час купівлі та погашення ОВДП

Щоб купити ОВДП, необхідно відкрити рахунок у цінних паперах. Така операція коштує 500 гривень. Окрім цього, необхідно в нотаріуса завірити зразки підписів, що вартує близько 100 – 150 гривень.

Найбільші витрати варто передбачити на зарахування коштів на особистий рахунок, що складає близько 1 000 гривень та щомісячну абонплату у розмірі 600 гривень, яку доведеться сплачувати протягом терміну обороту облігацій.

За погашення цінних паперів також є комісія, яка становить 0,5 відсотка від суми, але складає не більше ніж 500 гривень. Як уже згадувалося вище, існує можливість продажу ОВДП на вторинному ринку, і тоді ця комісія не стягуватиметься.

Скільки коштує відкриття рахунку в цінних паперах / Фото Unsplash

Як стежити за доходом з ОВДП

Банки та інвестиційні компанії часто самі розраховують дохідність з ваших вкладів в ОВДП залежно від суми. Річний відсоток прибутку можна розрахувати й самому, завдяки середньозваженим показникам. Відповідно до номіналу та суми, вони можуть становити:

у гривні – 11,52 відсотка;

у доларах – 5,97 відсотка;

у євро – 4,22 відсотка.

Отримувати відсоток ви будете в залежності від пропозицій посередника, але зазвичай це купонні виплати двічі на рік без можливості дострокового погашення облігацій.

Щоб зрозуміти, чи отримаєте ви потенційно більший прибуток від вкладу в ОВДП, ніж від звичайного депозиту, необхідно зважити всі можливі пропозиції ринку. Порівняти дохідність всіх фінансових установ варто наочно. Роздрукувати дані та умови грошових вкладів допоможуть принтери Canon серії MegaTank.

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Хто вкладає в ОВДП найбільше

Згідно з українським законодавством, купити державні облігації може будь-який громадянин України, втім серед простого населення такий вид інвестицій все ще не надто популярний.

Вкладниками в ОВДП у відсотковому співвідношенні станом на лютий 2021 року є:

комерційні та державний банки – 51,4 відсотка;

Національний банк України – 31,5 відсотка;

іноземні інвестори (нерезиденти) – 10 відсотків;

резиденти України (фізичні та юридичні особи) – 7,1 відсотка.

За 2020 рік Міністерство фінансів України залучило всього 382,3 мільярда гривень до державного бюджету саме шляхом розміщення облігацій внутрішньої держпозики, з них:

251,6 мільярда в гривнях;

3,8 мільярда в доларах;

понад 800 мільйонів в євро.

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