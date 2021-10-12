В Офісі Президента наголосили, що онлайн-урок допоможе молодому поколінню визначитися з професією своєї мрії, а також буде мотивувати учнів на побудову успішної кар’єри та реалізацію себе в Україні.
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Онлайн-урок буде тривати 45 хвилин та розпочнеться 12 жовтня об 11:00.
Усі охочі, зокрема підлітки, які шукають своє покликання, та їхні батьки, які хочуть допомогти своїм дітям у пошуку майбутньої професії, зможуть долучитися до уроку в прямому ефірі,
– зазначили в ОП.
В онлайн-занятті візьмуть участь відомі українці, зокрема:
- шеф-кухар Євген Клопотенко,
- нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк,
- чемпіонка світу з паракарате, телеведуча Уляна Пчолкіна
- кар'єрний радник Ганна Резніченко, яка проведе майстер-клас "Як визначити професію своєї мрії".
Дивіться трансляцію уроку профорієнтації:
Організаторами уроку виступили Міністерство освіти і науки, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти й компанія HR YOU, за сприяння уповноваженої ОП з питань прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук.
До слова, аби допомогти майбутнім абітурієнтам обрати навчальний заклад та професію майбутнього Олександр Педан разом з донькою розпочинає новий ютуб-проєкт про українські виші "УніверCheck". Деталі проєкту – читайте у статті.