В Офісі Президента наголосили, що онлайн-урок допоможе молодому поколінню визначитися з професією своєї мрії, а також буде мотивувати учнів на побудову успішної кар’єри та реалізацію себе в Україні.

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Онлайн-урок буде тривати 45 хвилин та розпочнеться 12 жовтня об 11:00.

Усі охочі, зокрема підлітки, які шукають своє покликання, та їхні батьки, які хочуть допомогти своїм дітям у пошуку майбутньої професії, зможуть долучитися до уроку в прямому ефірі,

– зазначили в ОП.

В онлайн-занятті візьмуть участь відомі українці, зокрема:

шеф-кухар Євген Клопотенко,

нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк,

чемпіонка світу з паракарате, телеведуча Уляна Пчолкіна

кар'єрний радник Ганна Резніченко, яка проведе майстер-клас "Як визначити професію своєї мрії".

Дивіться трансляцію уроку профорієнтації:



Організаторами уроку виступили Міністерство освіти і науки, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти й компанія HR YOU, за сприяння уповноваженої ОП з питань прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук.

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