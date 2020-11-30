Міністерство освіти і науки визначило дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів, які вступатимуть до магістратури в 2021 році.

Відповідний календарний план проведення вступних випробувань на магістра затвердив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, повідомляє пресслужба МОН.

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Дати проведення ЗНО-2021 у магістратуру

Єдиний вступний іспит з іноземної мови буде проведений 30 червня 2020 року.

Єдине фахове вступне випробування з права відбудеться 2 липня 2020 року.

Проведення спеціальної сесії ЄВІ з іноземної мови для учасників, які захочуть перескласти вступний іспит, відбудеться 11 вересня 2020.

Додамо, що реєстрація вступників для участі у ЗНО розпочнеться 11 травня і триватиме до 3 червня 2020 року.

Відомо, що у 2021 році результати Єдиного вступного іспиту з іноземної мови будуть обов’язковими для вступу на всі магістерські спеціальності.

Запрошення-перепустки, в яких буде визначено час та місце проведення тестування, учасники ЗНО отримають до 16 червня. Натомість оголошення офіційних результатів тестування буде не пізніше 13 липня. Дати проведення додаткових сесій тестування будуть визначені окремо.

Додамо, що у 2020 році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-2021 років, а результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.

Окрім того, у Міносвіти розповіли, що для надання більшої ваги фаховому вступному випробуванню із права та загальних навчальних правничих компетентностей запроваджено вагові коефіцієнти. Відтепер виш зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%.