Проєкт присвячений літературним творам та виданням, які були опубліковані з 1991 по 2021 роки. До онлайн-голосування долучилося понад 34 тисячі людей, які залишили понад 267 тисяч голосів.

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Під час відбору експерти, літературознавці, перекладачі та історики літератури сформували довгий список зі 100 видань. А за голосуванням сформувався фінальний список з 30 книжок.

Особисто я погоджуюся з ТОП-3 у цьому списку. Хочу вірити, що більшість книг із переліку увійдуть до списку читання українців,

– наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.

Яка книга очолила рейтинг? Головною для української незалежності визначили книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" (видавництво Vivat, 2019), яка отримала 9535 голосів.

Ця книжка стала шансом українців відродити читання як масове явище. Коли я запропонував книжку директору "Віват", то сказав, що вона буде вічною. Я не знав про скандал, не готувався до суду", – сказав Вахтанг Кіпіані.

Список 30 знакових книг для української незалежності

До переліку ТОП-30 книг увійшли:

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", Вахтанг Кіпіані (Vivat) "Триста поезій", Ліна Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Записки українського самашедшого", Ліна Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Чорний ворон", Василь Шкляр ("Клуб сімейного дозвілля") "Абетка", Іван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Україна: Історія", Орест Субтельний ("Либідь") "Солодка Даруся", Марія Матіос ("Піраміда") "Ворошиловград", Сергій Жадан ("Фоліо") "Століття Якова", Володимир Лис ("Клуб сімейного дозвілля") "Ukrainer. Країна з середини", Богдан Логвиненко ("Видавництво Старого Лева") "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана", ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Польові дослідження українського сексу", Оксана Забужко ("Згода") Повне зібрання творів Василя Стуса в 6 томах "Інтернат", Сергій Жадан (Meridian Czernowitz) Зібрання творів Лесі Українки у 14 томах "Україна. Історія з грифом "Секретно", Володимир В'ятрович ("Клуб сімейного дозвілля") "Доця", Тамара Горіха Зерня ("Білка") Повне зібрання творів Тараса Шевченка ("Наукова думка") "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій", Оксана Забужко ("Факт") "Фелікс Австрія", Софія Андрухович ( "Видавництво Старого Лева") "Танго смерті", Юрій Винничук ("Фоліо") "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму", Лесь Подерв’янський ("Фоліо") "Іловайськ", Євген Положій ("Фоліо") "Літопис", Самійло Величко ("Кліо") "Брама Європи", Сергій Плохій ("Клуб сімейного дозвілля") "Село не люди", Люко Дашвар ("Клуб сімейного дозвілля") "Українки в Гулагу. Вижити значить перемогти", Оксана Кісь (Інститут народознавства НАН) "Червоний", Андрій Кокотюха ("Клуб сімейного дозвілля") "Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття", Ярослав Грицак ("Генеза") "Московіада", Юрій Андрухович ("Лілея-НВ")

В Інституті книг додали, що мета проєкту – відзначити наймасштабніші здобутки української нації за історію її незалежності та переосмислити українську літературу й книжковий досвід незалежної України.

Актуально про книгу "Справа Василя Стуса"! Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані написав книгу "Справа Василя Стуса". У ній є інформація про суд над поетом та дисидентом. Адвокатом Василя Стуса був Віктор Медведчук, тому в книзі згадується і його ім'я.



Віктор Медведчук через книгу подав до суду. Мовляв, окремі уривки з книги ображали його честь та гідність. У жовтні 2020 року Дарницький районний суд Києва вирішив заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".



Після цього видавництво оголосило про новий наклад книги. Але вже 19 березня суд задовольнив апеляцію Вахтанга Кіпіані та видавництва – і зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса".

До слова, проросійський політик Віктор Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Колишньому "адвокату" українського поета не вдалося ані заборонити книгу про дисидента, ані вилучити з неї частину тексту.